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空拍／武陵農場楓紅季絕美登場 彷彿置身北歐國度

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
武陵農場七家灣溪保育區內可見國寶級櫻花鉤吻鮭悠游。記者劉學聖／攝影
武陵農場七家灣溪保育區內可見國寶級櫻花鉤吻鮭悠游。記者劉學聖／攝影

又到了秋冬賞楓的季節了，海拔2000公尺以上的武陵農場、福壽山農場是中部的重要賞楓景點，每年從10月底到12月底是武陵賞楓、看銀杏，及落羽松、水杉變身秀上演季節，最近武陵農場園區內大片落羽松、銀杏轉黃變紅，浪漫的景緻，遊客在白天有如置身北歐國度，晚上滿天星斗彷彿觸手可及，讓旅人徜徉在秋妝渲染的大地，享受武陵難得的浪漫迷人美景。

高海拔的武陵農場日夜溫差大，加上東北季風的影響，每年都是台灣最早楓紅的地方，每逢秋冬不僅可以賞楓，還能看見金黃的銀杏與浪漫的落羽松，搭配大片的金黃色油菜花綿延整片，花色也特別飽滿亮麗，特別的景致一點也不輸日本，如果不趕時間還可以在木棧板營地及小木屋露營，靜靜享受山林芬多精與陽光美景，園區內楓林小館旁的楓紅是武陵農場最具代表性的紅葉、國民賓館旁邊的楓林木屋旁、國民賓館後方圓形廣場、萬壽橋邊、武陵遊客中心前的醒獅園等，目前楓葉都已經染上艷紅，落葉隨風飄逸十分迷人，讓人手機、相機拍得停不下來。

更多空拍影片請看聯合報數位板https://vip.udn.com/vip/story/121942/5877497?from=udn-category

武陵農場桃山步道健行不時可見不怕生的藍腹鷴現身，讓旅人驚奇。記者劉學聖／攝影
武陵農場桃山步道健行不時可見不怕生的藍腹鷴現身，讓旅人驚奇。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場是中部的重要賞楓景點，目前正值楓紅季節。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場是中部的重要賞楓景點，目前正值楓紅季節。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場是中部的重要賞楓景點，目前正值楓紅季節。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場是中部的重要賞楓景點，目前正值楓紅季節。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場目前正值楓紅季節，空拍楓林與油菜花田景色美不勝收。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場目前正值楓紅季節，空拍楓林與油菜花田景色美不勝收。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場露營區旁落羽松已經開始轉紅景色宜人。記者劉學聖／攝影
海拔2000公尺以上的武陵農場露營區旁落羽松已經開始轉紅景色宜人。記者劉學聖／攝影

武陵農場 落羽松 菜花

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