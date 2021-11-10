疫情期流失的要加倍拚回來 飯店業者提早搶尾牙商機

去年以來受疫情影響，婚宴、尾牙、團體聚餐等紛紛取消或延期，飯店餐飲部門流失大量商機。近來疫情趨緩，加上振興券、五倍券助攻，許多飯店終於能擁抱商機，多家業者已開始宣傳尾牙春酒方案，先搶先贏。

高雄福華飯店業者表示，目前尾牙旺日已有許多公司搶訂，加上之前因疫情未能舉辦而延期到年底的活動，目前飯店到過年前後的宴會市場十分活絡。

各業者開始搶攻尾牙商機，高雄福華大飯店即日起至111年3月31日，推尾牙春酒嘉年華專案，提供中式桌宴及西式料理，中式桌宴可選宴會廳廣東菜或六樓江南春江浙菜，每桌7888元起，不論中式合菜或自助料理，可依據客戶預算量身打造專案。

去年因為疫情生意較冷清，許多飯店、餐廳也紛紛改裝環境，如今疫情緩解，終於能迎接疫後商機。高雄福華飯店甫改裝完成的5樓麗香苑以西式自助餐形式提供，挑高寬敞用餐環境及豐富料理受饕客青睞，也提供尾牙聚餐，每人平日688元、假日888元。部門尾牙也可選擇在30樓Smile One精緻涮涮鍋辦不同形式餐會，現場提供包廂，還有三面環景美麗景緻，能用高空美食美景犒賞員工一年辛勞。