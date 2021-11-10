聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情期流失的要加倍拚回來 飯店業者提早搶尾牙商機
去年以來受疫情影響，婚宴、尾牙、團體聚餐等紛紛取消或延期，飯店餐飲部門流失大量商機。近來疫情趨緩，加上振興券、五倍券助攻，許多飯店終於能擁抱商機，多家業者已開始宣傳尾牙春酒方案，先搶先贏。
高雄福華飯店業者表示，目前尾牙旺日已有許多公司搶訂，加上之前因疫情未能舉辦而延期到年底的活動，目前飯店到過年前後的宴會市場十分活絡。
各業者開始搶攻尾牙商機，高雄福華大飯店即日起至111年3月31日，推尾牙春酒嘉年華專案，提供中式桌宴及西式料理，中式桌宴可選宴會廳廣東菜或六樓江南春江浙菜，每桌7888元起，不論中式合菜或自助料理，可依據客戶預算量身打造專案。
去年因為疫情生意較冷清，許多飯店、餐廳也紛紛改裝環境，如今疫情緩解，終於能迎接疫後商機。高雄福華飯店甫改裝完成的5樓麗香苑以西式自助餐形式提供，挑高寬敞用餐環境及豐富料理受饕客青睞，也提供尾牙聚餐，每人平日688元、假日888元。部門尾牙也可選擇在30樓Smile One精緻涮涮鍋辦不同形式餐會，現場提供包廂，還有三面環景美麗景緻，能用高空美食美景犒賞員工一年辛勞。
如何吸納尾牙經濟各飯店，高雄福華大飯店推出超早鳥加碼優惠，滿5桌贈尾牙贊助金1萬元餐飲抵用券，滿10桌即贈尾牙贊助金1萬5000元餐飲抵用券，滿15桌餐飲抵用券提高到2萬元，滿20桌是2萬5千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言