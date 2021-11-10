今晨各地頻創入秋新低溫 氣象局示警：今夜到明晨更冷

東北季風持續影響，今晨各地紛紛創下今年入秋最低溫。中央氣象局示警，這波冷空氣最冷時間是今天入夜到明天清晨，各站有望再創低溫。

氣象預報員張承傳說，今天滿多地方創今年入秋最低溫，北中南都有，北台灣有基隆、宜蘭、台北，中部為台中梧棲，南部是嘉義、台南。今天最人工站最低溫在淡水14.9度，自動站則是基隆市12.6度。

張承傳說，今天清晨不是最冷，今天入夜到明晨除了東北季風持續影響，加上輻射冷卻效應低溫會再低。中部以北、東北部低溫下探14到15 度，其他地區17到18度，空曠地區可能再降1到2度。

張承傳說，這波東北季風會到周六。明天清晨氣溫最低，周五、周六北部低溫回升到17度，中南部17到19度。高溫在明天也有回升，北部高溫落在20度左右，中南部26到28度，周五中南部還有可能到29度，留意日夜溫差大。

降雨部分，張承傳說，今天開始轉乾，明天水氣最乾，周五之後受到中層水氣影響，水氣又再度增多，留意迎風面降雨，北部、東半部甚至中部山區都有雨，將持續到下周二。

至於有無降雪機會，張承傳說，今天上半天有些冰霰，下午水氣變少，明天水氣最乾，機會恐怕不大，周五後雖然水氣會增多，但溫度逐漸回暖，降雪機率不高。