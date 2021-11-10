快訊

2021氣候峰會進行中 體育活動也能拯救全球暖化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晨各地頻創入秋新低溫 氣象局示警：今夜到明晨更冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，今晚到明晨還會更冷。本報資料照片
中央氣象局說，今晚到明晨還會更冷。本報資料照片

東北季風持續影響，今晨各地紛紛創下今年入秋最低溫。中央氣象局示警，這波冷空氣最冷時間是今天入夜到明天清晨，各站有望再創低溫。

氣象預報員張承傳說，今天滿多地方創今年入秋最低溫，北中南都有，北台灣有基隆、宜蘭、台北，中部為台中梧棲，南部是嘉義、台南。今天最人工站最低溫在淡水14.9度，自動站則是基隆市12.6度。

張承傳說，今天清晨不是最冷，今天入夜到明晨除了東北季風持續影響，加上輻射冷卻效應低溫會再低。中部以北、東北部低溫下探14到15 度，其他地區17到18度，空曠地區可能再降1到2度。

張承傳說，這波東北季風會到周六。明天清晨氣溫最低，周五、周六北部低溫回升到17度，中南部17到19度。高溫在明天也有回升，北部高溫落在20度左右，中南部26到28度，周五中南部還有可能到29度，留意日夜溫差大。

降雨部分，張承傳說，今天開始轉乾，明天水氣最乾，周五之後受到中層水氣影響，水氣又再度增多，留意迎風面降雨，北部、東半部甚至中部山區都有雨，將持續到下周二。

至於有無降雪機會，張承傳說，今天上半天有些冰霰，下午水氣變少，明天水氣最乾，機會恐怕不大，周五後雖然水氣會增多，但溫度逐漸回暖，降雪機率不高。

低溫 高溫 基隆 天氣動態

延伸閱讀

內蒙古通遼降雪46小時 積雪深度破70年紀錄

今年壓軸天文大景！ 月偏食11月19日登場 全台有機會見到

新北今早13.8度！各地現入冬以來最低溫 明後兩天輻射冷卻效應恐更冷

鄭明典「被雨聲叫醒」氣象局針對這些地區發布大雨特報

相關新聞

World Gym不給毛巾 跨部會將查廣告不實

針對知名健身房品牌World Gym不再提供毛巾的做法，立委關注是否有廣告不實的疑慮，公平會主委李鎂今（10）日指出，針...

今晨各地頻創入秋新低溫 氣象局示警：今夜到明晨更冷

東北季風持續影響，今晨各地紛紛創下今年入秋最低溫。中央氣象局示警，這波冷空氣最冷時間是今天入夜到明天清晨，各站有望再創低...

台鐵最美區間車大漏水惹議 作怪空調機竟是「中國貨」

由韓國車商現代樂鐵公司製作，被譽為「史上最美區間車」的台鐵EMU900型區間車，今年4月陸續投入營運，但8日上午1142...

影／合歡山下冰霰了 遊客樂拍影片就盼初雪快來

受到東北季風增強影響，合歡山今晨短暫下冰霰，唯因冰霰夾雜雨勢，且氣溫不夠低，未能轉為飄雪；但，今年入秋後首見冰霰，已讓上...

獨／「神佛級停車」是兒科名醫冠軍 周叔叔本人回應了

台大醫院婦產科醫師施景中今凌晨貼出一張醫院停車場照片，透露車位相鄰的同事「Ｘ叔叔」常加班到很晚且為人客氣，停車靠牆再從副...

「蕨」色島嶼 台灣蕨的前世今生

好萊塢電影《侏儸紀公園》留下了一句經典台詞：「Life finds a way.」（生命會自己找到出路）台灣蕨類教父郭城孟再補充註解：「蕨類是生命自己尋找出路的最佳例證。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。