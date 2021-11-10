影／合歡山下冰霰了 遊客樂拍影片就盼初雪快來

受到東北季風增強影響，合歡山今晨短暫下冰霰，唯因冰霰夾雜雨勢，且氣溫不夠低，未能轉為飄雪；但，今年入秋後首見冰霰，已讓上山等雪民眾超興奮，開心拍影片分享，讓雪迷更期待今年初雪到來；但今起氣候轉為乾冷，下雪機率降。

中央氣象局日前指出，本周有一波較強冷空氣南下，稱是今年入秋首波冷氣團，更預估合歡山、玉山等海拔3000公尺以上高山可能有機會降下今年入秋後初雪，讓不少雪迷引頸期盼，近兩天都有人上合歡山等雪，就盼迎來今年第一場初雪。

而從周一開始，國內各地氣溫果然一路「溜滑梯」往下掉，合歡山地區也見雨勢，濕度充足，但溫度一直不夠低，昨晚8時過後，合歡山山頂氣溫一度降到剩1.7度，未料之後又回升，直到今晨7時出現1度，當地松雪樓、滑雪山莊降下冰霰。

松雪樓員工表示，合歡山今上午約7時10分出現雨夾霰，斷斷續續直到8時許，期間冰霰有大有小；臉書社團「臺灣追雪團」團長江文正也分享雪友「楓林」今晨拍攝的下霰影片，雖指出已回溫，下雪機率變小，仍讓雪迷相當期待初雪到來。

但氣象局指出，本周一、二冷空氣剛南下，水氣較多，若溫度配合，高山有可能下雪，但今起由濕轉乾，周四、五會是較乾冷天氣，下雪機率減少，但仍有機會出現冰霰、霧淞等美景。