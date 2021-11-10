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防疫旅宿查詢平台優化版明上線 綠黃紅燈號警示房量

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了方便春節返鄉旅客訂房，觀光局規畫推出防疫旅宿查詢平台優化版，交通部長王國材表示，預計明天傍晚正式上線啟用。記者邱瓊玉／攝影
為了方便春節返鄉旅客訂房，觀光局規畫推出防疫旅宿查詢平台優化版，交通部長王國材表示，預計明天傍晚正式上線啟用。記者邱瓊玉／攝影

隨著國內疫情趨緩，農曆春節準備返台過年的國人大增，也讓防疫旅館量能出了問題，訂不到的情況頻傳。為此，觀光局計畫推出防疫旅宿查詢平台優化版，在原本的查詢平台上新增「燈號」提醒，以各縣市為單位，透過綠、黃、紅等三種燈號警示，只要顯示紅燈，就代表該日期完全沒有空房。交通部長王國材表示，預計明天傍晚正式上線啟用。

觀光局長張錫聰表示，防疫旅宿查詢平台會新增燈號警示功能，以縣市為單位，只要顯示綠燈，就代表該縣市還有空房，黃燈則是僅剩20間以下，接近滿房狀態，紅燈則是完全沒有空房，一間都沒有了。該燈號警示還有日期欄位，顯示每日剩餘空房量。

張錫聰表示，由於各地方政府的資訊不一致，有的防疫旅館有公開，有的沒有公開，有的則限制僅市民可以居住，所以燈號警示是以縣市為單位，而非單一旅館的房間數；不過網站也會連結到各縣市的訂房查詢管道，方便民眾查詢，也讓大家訂房可以更順利。

張錫聰表示，目前各縣市中，防疫旅館房間數最高的是台北市，房量近1萬間，其次是高雄市，約4、5000間，再來是台中市3000多間，桃園、新北各2000多間，其餘各縣市有的是1000多間，有的則只有幾百間。

張錫聰說，防疫旅館預計到今年底前，可以擴增到3.2萬間，另外目前也在和衛福部協調，會再釋出3200間集中檢疫所供春節返鄉民眾訂房，至於怎麼訂、怎麼操作，近日內會宣布，相信屆時會有幫助。

根據觀光局規畫，防疫旅宿查詢平台優化版預計明天傍晚上線，詳細上線時間還要再看各地方政府資訊連結狀況。屆時可上查詢平台網站查詢，網址為 https://taiwan.taiwanstay.net.tw/covhotel/ 。

防疫旅館 觀光局 訂房

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