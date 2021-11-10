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獨／「神佛級停車」是兒科名醫冠軍 周叔叔本人回應了

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
人稱「周叔叔」的台大醫院血液腫瘤科主治醫師周獻堂座車停到幾乎貼牆壁，網友盛讚為「神佛級人物」。圖／取自施景中臉書
人稱「周叔叔」的台大醫院血液腫瘤科主治醫師周獻堂座車停到幾乎貼牆壁，網友盛讚為「神佛級人物」。圖／取自施景中臉書

台大醫院婦產科醫師施景中今凌晨貼出一張醫院停車場照片，透露車位相鄰的同事「Ｘ叔叔」常加班到很晚且為人客氣，停車靠牆再從副駕下車，網友大讚「神佛級人物」。這名人稱「周叔叔」的小兒血液腫瘤科主治醫師周獻堂，接受本報採訪時聽說此事，有點不好意思地笑說「對啦，那是我的車」面對網友盛讚，他仍很謙虛，笑著說「還好啦，我從右邊（副駕）出來沒什麼阻礙。」

周獻堂表示，台大醫院員工都是固定車位，他的車位剛好在施景中的隔壁，而兩人的科別屬性剛好也都是常常工作到比較晚。周獻堂說，施景中是產科，常要處理高危險妊娠，周獻堂服務的小兒血液腫瘤科，則是專門照顧18歲以下的血液病孩童，因為病情比較不穩定，常常要忙到比較晚。

這次被網友大力稱讚「好貼心」、「神佛級之人物吧」，還有眼尖網友發現兩台車都是國產車，直指「真的是很樸實的代步車」、「都是很有年紀的車，兩位醫師都很務實」，周獻堂笑說，確實是老車，目前已經停產了。

周獻堂表示，車位剛好在牆邊，他都是這樣停車、下車。不過因為是休旅車，內部空間蠻寬的，從副駕出來還滿好出來的，中間沒什麼阻礙。謝謝網友的讚美，也請大家不用太過關注這件小事。

商業周刊《良醫健康網》曾舉辦「良醫」票選，周獻堂獲得3萬多名網友一致推薦，拿下「小兒科冠軍」。周獻堂的專長包括血液學、腫瘤學、造血幹細胞移植、基因及細胞醫學，於台大醫院小兒部血液腫瘤科擔任主治醫師，同時身兼台大醫學院小兒科臨床助理教授、輔大醫學院小兒科兼任助理教授，也擔任兒童癌症基金會及喜願協會顧問醫師。

台大醫院 醫師

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