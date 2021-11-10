換了人工膝關節卻每天痛 醫師用這招解決問題

一名62歲女性人工膝關節置換後，時常仍感覺庝痛，試過復健治療仍沒改善，導致必需依賴止痛藥，生活大受影響。後來轉介到長安醫院心臟血管科進行膝關節發炎動脈栓塞術，一個月後回診表示疼痛已經消失，也不需再吃止痛藥了，生活品質才獲得很大的改善。

長安醫院心臟血管科醫師鄭詩璁說，這名女性置換人工關節後仍感覺庝痛，檢查發現是因為膝動脈有不正常的發炎血管增生，這些增生血管旁邊會伴隨著分泌庝痛物質的細小神經，因此造成慢性疼痛。

他說，發炎動脈栓塞術是「微細動脈栓塞術」的一種療法，是近來治療四肢頑固性庝痛的微創新療法。在X光透視導引下，經過局部麻醉後，再將微小導管從鼠蹊部的動脈植入，找到異常發炎血管，再注射微晶球做血管栓塞，讓這些異常血管消失，療程約1小時就完成，只有打針的位置會有疼痛感，給病患提供了一個新選擇。

鄭詩璁說，微細動脈栓塞術適用於包含五十肩、網球肘、退化性膝關節炎等造成的疼痛。當病人不適合或不願意開刀治療、試過口服藥物、復健治療、局部注射等治療都沒有明顯改善時，可以考慮接受這項止痛治療。