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低溫持續下探！ 專家：明天是這波冷空氣最冷的時候

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天清晨還是有些淺薄雲系在中部以北和東部，也造成局部零星短暫陣雨。本報資料照片
今天清晨還是有些淺薄雲系在中部以北和東部，也造成局部零星短暫陣雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天清晨還是有些淺薄雲系在中部以北和東部，也造成局部零星短暫陣雨，預計白天隨著雲系後方的乾空氣逐漸南下後，各地天氣就會逐漸好轉。

今天主要是多雲轉晴的天氣，南部今天清晨雲量也略偏多，不過大致上都還是晴到多雲，相對穩定。

今天清晨還是偏冷，各地氣溫比昨天降一到兩度左右，但是白天會比昨天溫暖，要特別注意日夜溫差。

今天清晨北部和東北部約15度，中午高溫則有21到22度，日夜溫差為六度左右。中部的日夜溫差最大，清晨約16度，白天高溫可達24到26度，溫差可達十度。南部清晨18到20度，中午則有26到28度，溫差達八度左右。東部溫差最小，低溫17到18度，高溫21到24度，溫差四到六度。

賴忠瑋說，明天清晨各地氣溫會比今天再降一到兩度左右，主要是輻射冷卻的影響。隨著乾空氣南下，今天越晚雲量越少，入夜後輻射冷卻使得降溫速度更快，明天清晨也會比今天更冷。

賴忠瑋表示，明天也是這波冷空氣影響期間最冷的時候，周五起冷空氣就會減弱，預計清晨的低溫可以回升三到五度，不過仍然相對偏涼，還是要注意保暖。

北部、東北部和東部穩定的天氣可以持續到明天，賴忠瑋說，周五起北、東部外海的水氣會增加，雲系容易隨著氣流飄到台灣，甚至遇到台灣的地形容易有抬升作用帶來短暫陣雨，其中以東北部和東部的降雨機率較高，有外出行程要考量雨備。

中南部則較不受影響，持續晴朗穩定，不過還是要留意空氣品質，偏東風使得擴散條件變差，加上穩定的天氣容易造成中午的光化反應，臭氧濃度升高。

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