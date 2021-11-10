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夜間輻射冷卻+冷空氣加成 吳德榮：今晚至明晨最冷

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天各地在陽光下舒適，夜間輻射冷卻與冷空氣加成，今晚至明晨氣溫將降至最低。記者葉信菉／攝影
今、明兩天各地在陽光下舒適，夜間輻射冷卻與冷空氣加成，今晚至明晨氣溫將降至最低。記者葉信菉／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天上午起華南中層雲系減弱東移，乾冷空氣南下，各地轉晴朗無雲。

今、明兩天各地在陽光下舒適，夜間輻射冷卻與冷空氣加成，今晚至明晨氣溫將降至最低，平地最低氣溫約可降至12度左右，再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖。今天北部13至22度，中部13至27度；南部16至28度，東部14至25度。

至於台北市氣象局低溫是否會降至14度，而符合大陸冷氣團定義？吳德榮說，有不確定性，需持續觀察。

吳德榮表示，周五白天起至周日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部及大台北東側水氣增多，有局部短暫雨的機率；西半部仍晴朗穩定。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。

下周一至周三東北季風影響，北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天微熱早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮 冷氣團 保暖

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