切完肺腺癌她發現胃腫瘤！雙鏡助攻保留胃功能

在北部地區賞芒草花的地方，大多提到陽明山的七星山、大屯山、擎天岡及草嶺古道滿山成片的芒草。然而在桃園及新北市樹林區交界的「三角埔頂山」，也是賞芒的熱點。整片山頭芒草遍佈，可穿梭稜線上的步道，旁兩側的芒草花就在身上旁，可零距離的欣賞。除了賞芒之外也是台北看夕陽、夜景的推薦景點。

2021-11-09 17:12