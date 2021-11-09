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切完肺腺癌她發現胃腫瘤！雙鏡助攻保留胃功能

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師葉俊杰說明，70歲陳姓婦人胃賁門處有腸胃道間質瘤，經內外科醫療團隊合作利用手術中胃鏡與腹腔鏡協作切除腫瘤，保留完整胃功能，術後恢復良好。圖／亞大醫院提供
醫師葉俊杰說明，70歲陳姓婦人胃賁門處有腸胃道間質瘤，經內外科醫療團隊合作利用手術中胃鏡與腹腔鏡協作切除腫瘤，保留完整胃功能，術後恢復良好。圖／亞大醫院提供

台中70歲陳姓婦人因膝蓋痛要換人工關節，意外發現肺腺癌，手術切除後，回診又查出胃賁門處有腸胃道間質瘤。亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰說，考量腫瘤位置接近食道，手術過程恐傷及食道影響進食，內外科醫療團隊合作利用手術中胃鏡與腹腔鏡協作切除腫瘤，保留完整胃功能，術後恢復良好。

陳姓婦人的女兒表示，媽媽右膝疼痛多年，考量醫院軟硬體設備，轉往亞大醫院治療，術前影像檢查意外發現肺腺癌，更訝異的是，肺部手術後一個月，又發現胃部也有腫瘤，令家屬驚慌，但隨即調整心情，配合醫療團隊擬定的治療計畫，一步步攻克病魔。

葉俊杰說，腸胃道間質瘤位於胃與食道交接賁門處，如何完整切除腫瘤，避免手術後食道狹窄及術後吞嚥困難，才是治療關鍵所在。

內外科醫療團隊討論，決定在開刀房由內外科醫師同步協作手術，肝膽胃腸科醫師張家熙透過胃鏡清楚定位腫瘤位置，再由葉俊杰在胃鏡同步監控下，避開食道入口以3D腹腔鏡手術，完整切除腫瘤。手術時間短、安全性高，也順利保留胃功能，讓患者術後恢復快速，並維持正常生活品質。

葉俊杰說明，起初患者擔心術後出現嚴重脹氣等併發症，影響後續喝水、進食，醫療團隊經採用胃鏡及3D腹腔鏡同步協作微創手術，不但術後當天就順利排氣並下床行走，術後第二天就恢復正常飲水進食，術後四天順利出院。

亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰。圖／亞大醫院提供
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰。圖／亞大醫院提供

微創手術 腫瘤 患者

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