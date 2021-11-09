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2021臺灣餅頒獎 盼疫後再創餅業商機

攝影中心 / 記者陳柏亨／即時報導
2021臺灣餅頒獎典禮現場展出各式臺灣糕餅。記者陳柏亨/攝影
2021臺灣餅頒獎典禮現場展出各式臺灣糕餅。記者陳柏亨/攝影

為突顯臺灣餅多元的特色，經濟部今天在西門紅樓舉辦2021年臺灣餅頒獎典禮，共有54家臺灣餅得獎業者到場領獎，熱鬧非凡。此次臺灣餅甄選活動，分為「傳承獎」、「創新獎」及「網路人氣獎」等獎項，全國共有109家業者、163件優良產品參賽，經產官學專家評選出30件「傳承獎」、33件「創新獎」，及歷經兩週的網路票選活動，選出3件「網路人氣獎」，每家得獎業者及糕餅，不論是製餅技術、口味特色、食材選擇、外型美學及創新，都具年輕化，令人驚豔。

商業司長蘇文玲表示，臺灣餅業者多為中小企業，較缺乏行銷及建立品牌能力，本次辦理的臺灣餅甄選活動，在於活化傳統糕餅產業，鼓勵業者求新求變，輔導業者結合品牌力與美學力，結合在地產業特色規劃通路媒合與聯合行銷活動，媒合得獎作品到餐廳、賣場、交通工具等各式通路，並搭配網路行銷宣傳，希望能藉此活動，將臺灣餅發揚光大，帶動傳統美食新商機。

「糕餅業是在疫情下受創最嚴重的產業之一。」全國商業總會理事長許舒博表示，由於現階段國門尚未開放，加上受到疫情影響很多婚禮推遲舉辨，「大家結婚的喜餅送不出去，觀光客又進不來，只靠內需市場，無法維持餅業的市場。」若年底前國人第二劑疫苗突破6成，就有機會爭取開放國門，也讓國人走出去，再造餅業商機。

為突顯臺灣餅多元的特色，經濟部今天在台北舉辦「2021臺灣餅頒獎典禮」。記者陳柏亨/攝影
為突顯臺灣餅多元的特色，經濟部今天在台北舉辦「2021臺灣餅頒獎典禮」。記者陳柏亨/攝影
經濟部今天在台北舉辦「2021臺灣餅頒獎典禮」，經濟部商業司長蘇文玲（右起）、商總理事長許舒博等人與會共同推銷臺灣餅業。記者陳柏亨/攝影
經濟部今天在台北舉辦「2021臺灣餅頒獎典禮」，經濟部商業司長蘇文玲（右起）、商總理事長許舒博等人與會共同推銷臺灣餅業。記者陳柏亨/攝影
臺灣餅在國人生活中扮演了重要的生活記憶時刻，從出生到於結婚離不開。這次票選賦予臺灣餅新生命作品。記者陳柏亨/攝影
臺灣餅在國人生活中扮演了重要的生活記憶時刻，從出生到於結婚離不開。這次票選賦予臺灣餅新生命作品。記者陳柏亨/攝影

疫情 品牌 喜餅

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