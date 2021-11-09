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確診康復者恐面臨後遺症 陳時中稱將編4.5億設門診

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
衛福部長陳時中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
衛福部長陳時中。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣有一萬六千多名新冠肺炎康復者，但可能面臨長期後遺症困擾，日前指揮中心指揮官陳時中曾在立法院承諾將設立整合門診追蹤。今天再被問及此事，陳時中表示，目前正在尋求有意願承攬業務的醫院約30家，將編列4.5億經費，估計可協助一萬兩千多人。

上月中旬，立委洪申翰及蔣萬安皆指出，新冠肺炎康復者面臨後遺症困擾，應編列特別預算，將康復者納入照護計畫。

指揮官陳時中今天則進一步透露，相關辦法訂好了，現正尋求有意願的醫療院所，有30家將編列4.5億元，在健保以外包含心理評估社工等，約可協助一萬兩千人。

至於疫苗的不良反應是否會納入整合門診的追蹤？ 陳時中則表示是口誤，主要針對確診者康復後進行照護。

陳時中 新冠肺炎 健保

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