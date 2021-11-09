台南旅宿產業逆勢成長 合法旅宿破700家奪6都第1

疫情趨緩，市場回溫，台南市旅宿業者在逆境中站穩腳步，締造了住宿率勇冠6都的佳績，在穩定旅宿市場之際，市府團隊輔導旅宿業者合法化的腳步未曾停歇，109年迄今成功輔導11家旅館、150家民宿取得合法登記證，累計全市合法旅宿家數已突破700家，也是6都第1。

市長黃偉哲表示，2016年交通部核定台南雙城觀光地區指定案後，開啟了台南城市觀光的新紀元，巷弄裡許多老屋，在文創青年的巧思改造下，化身為老屋民宿，讓遊客可以近距離體驗歷史場域，並融入台南人的日常。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，疫情嚴峻期間觀旅局與旅宿業者共同訂定防疫計畫，落實營運期間的之各項防疫措施，並推動防疫安心認證標章，以創造安全安心的旅遊環境。

為迎接後疫情時代的報復性旅遊熱潮，搶搭振興5倍券旅遊消費商機，與80家知名旅宿業者共同推出「振興券台南住宿買1晚送1晚」活動，住宿旅客每人同時可獲得「2021台南好康券」1張，並有台南購物節消費滿百發票登錄抽豪宅、汽車等大獎活動，就是要讓旅遊臺南的您物超所值，玩得開心且安心。相關活動內容請上「台南旅遊網」查詢。