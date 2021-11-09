快訊

美參眾議員搭軍機訪台 外交部：提供訪團所需行政協助

直播／顏寬恒合體朱立倫等藍營大咖 宣布投入中二補選

台南旅宿產業逆勢成長 合法旅宿破700家奪6都第1

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市合法旅宿家數已突破700家，也是6都第1，圖為捷絲旅台南十鼓館。圖／南市觀旅局提供
台南市合法旅宿家數已突破700家，也是6都第1，圖為捷絲旅台南十鼓館。圖／南市觀旅局提供

疫情趨緩，市場回溫，台南市旅宿業者在逆境中站穩腳步，締造了住宿率勇冠6都的佳績，在穩定旅宿市場之際，市府團隊輔導旅宿業者合法化的腳步未曾停歇，109年迄今成功輔導11家旅館、150家民宿取得合法登記證，累計全市合法旅宿家數已突破700家，也是6都第1。

市長黃偉哲表示，2016年交通部核定台南雙城觀光地區指定案後，開啟了台南城市觀光的新紀元，巷弄裡許多老屋，在文創青年的巧思改造下，化身為老屋民宿，讓遊客可以近距離體驗歷史場域，並融入台南人的日常。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，疫情嚴峻期間觀旅局與旅宿業者共同訂定防疫計畫，落實營運期間的之各項防疫措施，並推動防疫安心認證標章，以創造安全安心的旅遊環境。

為迎接後疫情時代的報復性旅遊熱潮，搶搭振興5倍券旅遊消費商機，與80家知名旅宿業者共同推出「振興券台南住宿買1晚送1晚」活動，住宿旅客每人同時可獲得「2021台南好康券」1張，並有台南購物節消費滿百發票登錄抽豪宅、汽車等大獎活動，就是要讓旅遊臺南的您物超所值，玩得開心且安心。相關活動內容請上「台南旅遊網」查詢。

台南 疫情 老屋

延伸閱讀

搶國旅商機 超夯台南休閒農業旅遊進軍台北旅展

免費體驗！台南市水域遊憩體驗本周六虎頭埤風景區登場

台南街頭小吃文化影像展前進匈牙利 巡迴3個月

「台南牽手創作祭」開幕 部落客召集令點燃旅遊熱潮

相關新聞

陸禁輸入…釋迦外銷受衝擊 農委會下周啟動三支箭產銷調節

中國大陸9月宣布暫停輸入台灣釋迦與蓮霧，果農面臨衝擊。農委會主委陳吉仲今天下午在立法院答詢時表示，下周將啟動內、外銷各5...

桃機今年已有5件「鳥擊」追平去年紀錄 將靠這幾招防治

「鳥擊」是飛機在飛行時最常發生的事件，嚴重的話恐怕影響飛安。根據桃園機場公司統計，今年1到9月，已有五件鳥擊事件，追平去...

雙11網購爆量物流忙翻 勞部 ：違反勞基法最高罰100萬

雙十一將來臨，電商平台紛紛推出雙十一購物節，勞動部職安署提醒，短期湧入大量訂單，恐引起員工身心疲勞，呼籲貨運及物流業者應...

氣候評比台灣全球倒數第五 專家籲加嚴2030減碳標準

德國等多個非政府組織每年都會在COP期間公布全球氣候變遷績效指標（CCPI），台灣年年「吊車尾」，今年名次退步成60名為...

確診康復者恐面臨後遺症 陳時中稱將編4.5億設門診

台灣有一萬六千多名新冠肺炎康復者，但可能面臨長期後遺症困擾，日前指揮中心指揮官陳時中曾在立法院承諾將設立整合門診追蹤。今...

【影音】空拍看台灣／北部賞芒新熱點 「三角埔頂山」與芒草花零距離

在北部地區賞芒草花的地方，大多提到陽明山的七星山、大屯山、擎天岡及草嶺古道滿山成片的芒草。然而在桃園及新北市樹林區交界的「三角埔頂山」，也是賞芒的熱點。整片山頭芒草遍佈，可穿梭稜線上的步道，旁兩側的芒草花就在身上旁，可零距離的欣賞。除了賞芒之外也是台北看夕陽、夜景的推薦景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。