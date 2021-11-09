照顧COVID-19康復者 衛福部規劃30家整合復健門診
為加強全台1.2萬名COVID-19康復者後續身心照顧，衛福部斥資新台幣4.5億元，預計在30家醫院開設COVID-19整合復健門診，提供社工師與心理師等評估。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒近2年，本土加境外移入確診個案累計達1.6萬人。多數人雖然都已康復，但國內外經驗都顯示，染疫康復者恐留下體能不足、疲勞、疼痛、情緒障礙等後遺症，難以回到原有生活。
關於確診COVID-19康復者後續的身心照顧，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會表示，將成立整合復健門診，目前已訂定相關辦法，正在尋求有意承接的醫院。
陳時中說，預計將提供30家醫院開設整合復健門診，除了健保給付的醫療費用，另外規劃4.5億元經費，用於社工師、心理師等評估，目標是照顧1.2萬多名康復者。
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