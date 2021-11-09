可愛小卡防走失！協會推「緊急聯絡卡」 提升配戴意願

台灣每年約2萬以上失蹤人口，其中失智長者數逐年增加，根據警政署統計，65歲以上失蹤人口中，失智症患者走失佔4成。由於失智症的定向感、對周遭環境判斷力逐漸退化，導致走失頻傳，台灣失智症協會與中國人壽今年一同研發新型預防走失輔具「緊急聯絡卡」，兼顧外觀及關鍵資訊，增加失智者配戴意願，縮短協尋時間。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失蹤長者中，每2位就有1位可能是失智者，因此預防走失措施格外重要，呼籲「走失協尋三不七要」，「三不」包括不用等、不用跑、不用前；「七要」為配戴緊急聯絡卡、更新身分證照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助等，協助失智者找到回家的路。

內政部警政署防治組科長林大為表示，去年警方受理失蹤人口案件，長者失蹤約4500件，其中2145件有失智傾向。而鄰近國家日本為超高齡社會，去年統計，認知症走失患者約17000件，站失智人口22%，台灣失智者走失比例約8.6%，比例逐年攀升。一份針對警方同仁調查，何種輔具有助尋回失智者，其中40%認為愛心手鍊、27%則認為GPS定位有幫助，相信未來「緊急聯絡卡」也能奏效。

湯麗玉指出，最常見防止民眾走失輔具，愛心手鍊推行20年，是台灣現行最多人使用。然而GPS定位則是公認最有效，但可能因電池續航力不夠而沒電，因此預防走失輔具一項不夠，需要多元策略。若長輩在「極端氣候」走失，包括炎熱、寒冷天氣等，可能導致存活時間較短。

失智症家屬葉先生分享，父親確診失智症後，曾有2次走失經驗，第一次父親搭車要到老三家找母親，雖然在對的公車站下車，卻因走錯方向而跑道別社區。第二次則是父親獨自外出搭公車，家人因找不到父親相當緊張，電話聯繫上父親，但他卻不知自己搭往何處，後來父親改搭計程車才順利回到家。

台灣失智症協會失智者顧問曾清芳，本身是極輕度失智患者，太太則是阿茲海默輕度失智症。他透露，手機裝有GPS定位，與女兒手機串連，而太太沒習慣用手機，因此改戴GPS定位手錶，但電池續航力差，若失蹤一兩天恐出大事。現在與太太一起去失智據點上課，也盡量不讓太太獨自一人。

曾清芳透露，起初覺得太太有失智傾向，一句話重複問，因此帶太太就醫後，才發現自己也有輕度失智，但當時自己尚未退休，且完全無徵兆，讓他著實驚訝。過去他不願配戴愛心手鍊，因外觀加上不想被貼標籤，失智症協會新推出的「緊急聯絡卡」外型好看，願意別在包包上攜帶外出。

湯麗玉表示，緊急聯絡卡上，除了可記載姓名、緊急聯絡人、電話等資訊，亦可紀錄長輩健康狀況，例如有糖尿病或心臟疾病者，若在外身體不適時，可透過緊急聯絡卡得知，長輩身上若有攜帶藥物可協助服用。緊急聯絡卡由中國人壽贊助捐贈，目前第一批製作1000個，配送至全台失智據點，目前剩餘200、300個，第二批改良版正在製作中，有需要民眾可致電失智症協會索取。