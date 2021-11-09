快訊

「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

可愛小卡防走失！協會推「緊急聯絡卡」 提升配戴意願

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣失智症協會失智者顧問曾清芳，本身是極輕度失智患者，認為「緊急聯絡卡」外型好看，願意別在包包上攜帶外出。記者許政榆／攝影
台灣失智症協會失智者顧問曾清芳，本身是極輕度失智患者，認為「緊急聯絡卡」外型好看，願意別在包包上攜帶外出。記者許政榆／攝影

台灣每年約2萬以上失蹤人口，其中失智長者數逐年增加，根據警政署統計，65歲以上失蹤人口中，失智症患者走失佔4成。由於失智症的定向感、對周遭環境判斷力逐漸退化，導致走失頻傳，台灣失智症協會與中國人壽今年一同研發新型預防走失輔具「緊急聯絡卡」，兼顧外觀及關鍵資訊，增加失智者配戴意願，縮短協尋時間。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失蹤長者中，每2位就有1位可能是失智者，因此預防走失措施格外重要，呼籲「走失協尋三不七要」，「三不」包括不用等、不用跑、不用前；「七要」為配戴緊急聯絡卡、更新身分證照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助等，協助失智者找到回家的路。

內政部警政署防治組科長林大為表示，去年警方受理失蹤人口案件，長者失蹤約4500件，其中2145件有失智傾向。而鄰近國家日本為超高齡社會，去年統計，認知症走失患者約17000件，站失智人口22%，台灣失智者走失比例約8.6%，比例逐年攀升。一份針對警方同仁調查，何種輔具有助尋回失智者，其中40%認為愛心手鍊、27%則認為GPS定位有幫助，相信未來「緊急聯絡卡」也能奏效。

湯麗玉指出，最常見防止民眾走失輔具，愛心手鍊推行20年，是台灣現行最多人使用。然而GPS定位則是公認最有效，但可能因電池續航力不夠而沒電，因此預防走失輔具一項不夠，需要多元策略。若長輩在「極端氣候」走失，包括炎熱、寒冷天氣等，可能導致存活時間較短。

失智症家屬葉先生分享，父親確診失智症後，曾有2次走失經驗，第一次父親搭車要到老三家找母親，雖然在對的公車站下車，卻因走錯方向而跑道別社區。第二次則是父親獨自外出搭公車，家人因找不到父親相當緊張，電話聯繫上父親，但他卻不知自己搭往何處，後來父親改搭計程車才順利回到家。

台灣失智症協會失智者顧問曾清芳，本身是極輕度失智患者，太太則是阿茲海默輕度失智症。他透露，手機裝有GPS定位，與女兒手機串連，而太太沒習慣用手機，因此改戴GPS定位手錶，但電池續航力差，若失蹤一兩天恐出大事。現在與太太一起去失智據點上課，也盡量不讓太太獨自一人。

曾清芳透露，起初覺得太太有失智傾向，一句話重複問，因此帶太太就醫後，才發現自己也有輕度失智，但當時自己尚未退休，且完全無徵兆，讓他著實驚訝。過去他不願配戴愛心手鍊，因外觀加上不想被貼標籤，失智症協會新推出的「緊急聯絡卡」外型好看，願意別在包包上攜帶外出。

湯麗玉表示，緊急聯絡卡上，除了可記載姓名、緊急聯絡人、電話等資訊，亦可紀錄長輩健康狀況，例如有糖尿病或心臟疾病者，若在外身體不適時，可透過緊急聯絡卡得知，長輩身上若有攜帶藥物可協助服用。緊急聯絡卡由中國人壽贊助捐贈，目前第一批製作1000個，配送至全台失智據點，目前剩餘200、300個，第二批改良版正在製作中，有需要民眾可致電失智症協會索取。

台灣失智症協會今舉辦「緊急聯絡卡」發表記者會，新型預防走失輔具，可縮短失智者走失尋獲時間。記者許政榆／攝影
台灣失智症協會今舉辦「緊急聯絡卡」發表記者會，新型預防走失輔具，可縮短失智者走失尋獲時間。記者許政榆／攝影
台灣失智症協會推出「緊急聯絡卡」兼具外觀及實用，失智者走失可更快尋回。記者許政榆／攝影
台灣失智症協會推出「緊急聯絡卡」兼具外觀及實用，失智者走失可更快尋回。記者許政榆／攝影

失智症 失蹤 愛心

延伸閱讀

長輩戴罩仍「足不出戶」 失智者近5成嚴重退化

影／新北男深夜徘徊台中火鍋店 警一查為失蹤人口：你怎來這？

小中風怎麼辦？醫指6要點，防中風、失智症找上門！

財務問題／失智者如何保護財產？專家教「這3招」避免被騙財

相關新聞

新北今早13.8度！各地現入冬以來最低溫 明後兩天輻射冷卻效應恐更冷

受到冷空氣影響，今早最低溫出現在新北石門區富貴角，僅13.8度。氣象局表示，這波冷空氣預計將影響到12日，明後兩天水氣逐...

暈車想吐為何開窗就好 可能與核心體溫下降有關

坐船、坐飛機、坐車感覺暈眩、噁心經驗人人都有，不是直接拿嘔吐袋，就是把車窗打開，讓難過的人呼吸新鮮空氣，確實也有效，但為何新鮮空氣可讓暈車的人好受一點。

智商70一定糟？學者：影響智力因素多 IQ非一個人全貌

台北市長柯文哲昨天疑酸中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「智商不到70」，引發議論。心理學者分析，20世紀初始有學者透過特...

老靈魂想法不老派 9m88 X ØZI無懼冒險：勇於創新求新求變

ØZI一派輕鬆踏入攝影棚，在化妝間坐下來沒多久，就問：「88來了嗎？我要去跟她打招呼。」踏著輕快的腳步上樓，見到正在梳妝的9m88，開心地打招呼：「嘿！」看得出兩人的好友誼！

秋光乍現 跟著德國新生代模特兒Berit Heitmann走訪巴黎街頭

秋光乍現...

桃機今年已有5件「鳥擊」追平去年紀錄 將靠這幾招防治

「鳥擊」是飛機在飛行時最常發生的事件，嚴重的話恐怕影響飛安。根據桃園機場公司統計，今年1到9月，已有五件鳥擊事件，追平去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。