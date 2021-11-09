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「大二生進手術房縫合傷口」成大稱無違法 陳時中一句話打臉

智商70一定糟？學者：影響智力因素多 IQ非一個人全貌

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
20世紀初始有學者透過特殊心理測驗，將智力「分數化」，形成當前所談的智商。圖／取自Unsplash
20世紀初始有學者透過特殊心理測驗，將智力「分數化」，形成當前所談的智商。圖／取自Unsplash

台北市長柯文哲昨天疑酸中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「智商不到70」，引發議論。心理學者分析，20世紀初始有學者透過特殊心理測驗，將智力「分數化」，形成當前所談的智商。但智商非先天能力，與社經地位、教育程度都有關，從專業角度來看，不適合以智商代指一個人的全貌。

柯文哲曾是台大醫院醫師，學者推估，他所指的「智商」是醫學體系最常用的「魏氏智力量表」測評結果。該測評統計結果顯示，一般人平均都能得100分，並以15分為一個標準差單位，也就是得分在85到115間，都屬一般水準。得分若低於70，則代表他可能需要接受專業幫忙。

政治大學心理系教授楊啟正指出，「魏氏智力量表」不是人人都能取得，只有臨床心理師、諮商心理師和精神科醫師才能取得。民眾若想接受測驗，要到醫療單位掛身心科或神經內、外科門診，建議有需求者再受測，如疑有失智傾向、嚴重精神問題等。

楊啟正進一步說，「魏氏智力量表」囊括許多題目，包括語文、圖像、空間，也有些題目測驗受測者反應速度，接受一次測驗約要花1小時。測驗結果不代表先天能力，與社經地位、教育程度都有關。此外，年齡越高，智力通常也會下降，故需校準結果，將受測分數與同一年齡層者比較，才能判斷智商是否落在一般範圍。

目前全世界不只「魏氏智力量表」能測智力，法國、歐美學者陸續發展多套量表來測驗智商。但智力測驗到底能不能反映真實能力，一直視各界辯論焦點。另外，部分學校甄選「資優班」學生，看似要找智商較高者，其實測驗內容非智力測驗，只是難度較高的學科測驗。

柯文哲

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