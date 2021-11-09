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雙側髖關節壞死影響生活 輔大微創手術幫他找回健康
受到新冠疫情影響，非急迫性的手術和國際醫療都暫時延後。一名香港的羅先生因雙側髖關節壞死，生活和工作都有困難，透過國際醫療專案申請，到輔大醫院接受兩側人工髖關節置換手術，術後第四天順利出院。羅先生日前來信給醫院說，他恢復一切正常，如常上班，走路都和之前一樣。
輔大醫院聖路加健康管理中心國際醫療專員張心馨說，羅先生在香港從事汽車維修工作，得知輔大醫院有骨科微創手術後，從香港傳來X光片，經過骨科主治醫師張書豪評估，並擬定療程計畫書後，向衛福部國際醫療管理工作小組提出專案申請，並配合指揮中心發布的各項防疫必要措施及院內簽核會同感控部門，經過3個多月終於順利來台。
張書豪說，起初看到X光片頓時傻眼，病人的雙側髖關節嚴重壞死，想必受苦好一陣子。因為羅先生日後工作需要蹲下，討論後決定接受微創雙側人工髖關節置換手術，兩側手術傷口小、肌肉保留不破壞、恢復快。一次完成平躺雙側微創髖關節置換手術，羅先生在恢復室與病房都覺得疼痛感很輕微，活動自如沒有角度限制。
張書豪表示，新式的微創髖關節置換，採用平躺的方式，以利將腳長調整到近似的長度，且完整保留髖關節周圍的肌肉，術後疼痛感很輕微，術後脫臼風險也比傳統手術低很多。
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