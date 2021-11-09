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台灣建築獎出爐！嘉義市美術館與屏東縣圖書館並列首獎
2021年台灣建築獎今天公布得主。首獎由嘉義市立美術館 (黃明威建築師事務所+王銘顯建築師事務所)、屏東縣立圖書館總館(張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所)共同獲得。
佳作獎是樸山村(江文淵建築師事務所)、濟南教會新宣教中心暨主日學教室古蹟修復(張哲夫建築師事務所)、淡江教會文教中心/林友寒+清水建築工坊+林彥穎建築師事務所(十彥建築)。評審團獎為台豐球場/Álvaro Siza + Carlos+ 黃明威建築師事務所 +何侯設計+廖嘉舜建築師事務所。建築環境關懷特別獎由利澤飛灰暫置場(田中央聯合建築師事務所)摘下。
主辦單位建築師雜誌表示，本屆共有187件作品參選，本屆共有187件作品參選，評審團由建築師李綠枝、邱文傑、潘冀、簡學義、陳珍誠組成，陳珍誠擔任召集人。初選會議於10月8日召開，選出12件作品進入複選，角逐今年的台灣建築獎，評審們於11月4日至6日進行現場勘查，並於勘查後召開決選會議，選出今年的台灣建築獎。
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