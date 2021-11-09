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童綜合醫院高壓氧治療中心啟用 提供舒適空間專業照護

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院高壓氧治療中心今天啟用，童敏哲總院長（中）等人主持啟用典禮。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院高壓氧治療中心今天啟用，童敏哲總院長（中）等人主持啟用典禮。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院因應政府政策所進行的新興產業如離岸風電，提供因其職業而產生疾病所需適切的醫療服務，引進優質的醫療設備與技術，今天設立的啟用高壓氧治療中心，同時提供多人與單人高壓氧艙服務。

童綜合醫院今天舉行「高壓氧治療中心」啟用典禮，邀請台灣港務股份有限公司研究員黃國輝與護理師洪麗英、台灣風能訓練股份有限公司夏文刀培訓組長與許慈恩業務組長等人到場；也由專業醫療團隊說明治療方式，一位罹患口腔癌四期病人分享高壓氧治療成效 。

童綜合醫院在梧棲院區成立初期便設置了6人式高壓氧治療艙，由專業的醫療團隊進行高壓氧的治療與照護，一次可讓多人同時接受治療，患者可以放鬆坐著，在密閉的高壓艙內經由軟面罩呼吸100%的純氧，能提升血液中的含氧量、活化細胞。

醫院為了讓患者都能有更好的照護，今年引進三台單人高壓氧治療艙，建置治療空間，從醫師看診評估後，規劃個人的治療療程，並由專業的技術人員進行操艙；治療有別於高壓氧多人艙，擁有獨立的隱私空間，無需面罩即可自然呼吸純氧，平躺方式讓醫護可觀察病人情況。每座單人艙前也都獨立配置一台電視，讓病人放鬆舒適的接受治療。

今天分享的61歲沈姓病人表示，他年輕時吃了20多年的檳榔，17年前罹患了口腔癌第四期，手術後隔年就開始進行高壓氧治療，那時候是在多人艙治療，避免在進行放射治療後所產生的骨頭壞死現象出現，也減少出現口腔內傷口發炎狀況，治療了16年都控制的很好，最近有單人艙就更加舒適。

童綜合醫院高壓氧中心黃沛生主任表示，一般傷口，氧氣會經由血液擴散至受傷組織並活化細胞，讓傷口慢慢癒合，嚴重傷燒以及問題傷口因為皮膚的保護功能受損，在血管受到影響的狀態下，氧氣無法傳達到患部，缺氧則會妨礙正常傷口癒合，增加感染機率，加速病菌繁殖。病人在高壓艙裡可吸到平常空氣中8至15倍的氧氣，在濃度和壓力都增加的情況下，提高氧氣濃度能夠有效促進血管新生、活化受損部位組織，進而幫助傷口癒合。

高壓氧除了提供糖尿病足、慢性潰瘍、蜂窩性組織炎、燒燙傷等問題傷口的相關療程，也可避免癌症患者在進行放射治療時出現副作用，如放射線骨壞死或血管病變的產生，有效改善與預防放射線照射後的組織微循環傷害。

副院長吳肇鑫表示，過去高壓氧也常用在治療一氧化碳中毒的患者，可加速一氧化碳排除，避免組織缺氧及神經學後遺症的產生，近幾年來則逐漸應用在突發性耳聾、腦創傷和腦中風的病人，高壓氧治療搭配傳統的治療方式，有相輔相成的效果，也讓病人與家屬有更多的治療選擇；因應離岸風電等新興產業可能遇到的疾病，也可針對症狀提供即時及適當的處置。

童醫院總院長童敏哲表示，隨著現代人養生保養觀念提升、高齡化及癌症問題，高壓氧治療是一種趨勢，也可將高壓氧治療應用到美容手術之傷口癒合、牙科植牙及口腔手術、青光眼等疾病。

高壓氧治療中心-單人治療艙。圖／童綜合醫院提供
高壓氧治療中心-單人治療艙。圖／童綜合醫院提供

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