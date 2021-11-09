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今年壓軸天文大景！ 月偏食11月9日登場 全台有機會見到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
下周五(11月19日)剛好是農曆十五、滿月。氣象局表示，當天傍晚將會發生今年度壓軸的天文大景「月偏食」，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，都有機會可見到月出帶食現象。圖／氣象局提供
下周五(11月19日)剛好是農曆十五、滿月。氣象局表示，當天傍晚將會發生今年度壓軸的天文大景「月偏食」，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，都有機會可見到月出帶食現象。圖／氣象局提供

下周五(11月19日)剛好是農曆十五、滿月。氣象局表示，當天傍晚將會發生今年度壓軸的天文大景「月偏食」，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，都有機會可見到月面有缺角的月出帶食現象。

氣象局表示，月偏食將於台灣時間11月19日下午2時，由「半影食始」揭開序幕，下午3時18分「初虧」，傍晚5時03分「食甚」，晚間6時47分「復圓」，最後於晚間8時06分「半影食終」結束，全程共歷時6小時又6分鐘。

氣象局解釋，當日台灣各地的月出時刻約在下午5時02分至17分間，因此「半影食始」及「初虧」階段尚未月出無法見到，不過月出後，就可見到「食甚」後月面逐漸恢復的偏食過程。

氣象局表示，全國各地都有機會看到月偏食現象。由於這次月食發生時，月球位於東方低空，建議選擇東方地平較無遮掩物的地點觀賞。

氣象局提醒，月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。想拍攝月食連續過程加地景的民眾，請留意月出的方位，選擇東方視野可見海面的地區尤佳。

氣象局表示，這次月偏食「食甚」，月面直徑約有97.9％進入地影，很接近全食的狀態，僅能見到右下角很小的彎月面；隨著月球仰角漸升，月面上的缺角逐漸縮減，亮面也漸漸擴大，晚間6時47分月面復圓本影食結束，進入後半場的半影食階段，8時06分，月球完全脫離地影結束本次月食現象。

氣象局表示，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。

氣象局表示，明年還有2次月全食現象，將分別發生於5月16日及11月8日，其中台灣可見11月8日的月全食，預期又將成為天文界一大盛事。

下周五(11月19日)剛好是農曆十五、滿月。氣象局表示，當天傍晚將會發生今年度壓軸的天文大景「月偏食」，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，都有機會可見到月出帶食現象。圖／氣象局提供
下周五(11月19日)剛好是農曆十五、滿月。氣象局表示，當天傍晚將會發生今年度壓軸的天文大景「月偏食」，在能見度許可下，台灣各地於日沒後的東北東方天空，都有機會可見到月出帶食現象。圖／氣象局提供

氣象局 月全食

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