青農返鄉種番茄對農藥過敏 投入安全栽培收穫不凡

嘉義縣太保市是台灣食用番茄的重要產區，種植面積將近300公頃，其中有許多青年農民返鄉栽培溫室小番茄。2013年返鄉的官庭安，靠著科技化栽培管理技術，不僅入選百大青年農民，近日更取得產銷履歷認證。

官庭安原從事板模工程，因祖母農事時受傷，且不忍祖父留下的土地閒置，多年前返鄉務農。初期本想承襲上一代的慣行農法，卻於一次噴灑農藥時產生過敏反應送醫，決定投入安全栽培，不施用化學農藥。

然而因栽培管理知識不足，官庭安投入大量成本卻產量低、品質不佳，幾乎賠光所有積蓄，之後透過農會輔導到各試驗改良場所學習。

為有效掌握作物生長環境，官庭安導入智慧科技農業，在溫室架設環控裝置，即時監測溫度、濕度等環境條件，透過雲端監控及通報預警機制，方便管理病蟲害，長期的歷史數據傳承，也助於調整生產計畫，提高產能效率。

堅持不使用農藥，他將微生物肥料及益生菌噴灑葉面以防止病蟲害，有效提升田間生物多樣性，常能見到蚯蚓、蝌蚪、小魚等多種生物棲息其上， 2014年他入選第二屆百大青年農民。

農糧署南區分署長羅正宗表示，官庭安栽種的0.5公頃小番茄，依據臺灣良好農業規範生產，過程皆可公開追溯，並經第三方驗證，為消費者食安把關，近日取得產銷履歷驗證。