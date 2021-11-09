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輕熟女鼠蹊部痛竟是得疝氣 醫師：的確有可能

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
外科醫師呂文哲說明女性也會得疝氣，尤其股疝氣女性發生機率比男性還高。圖／東元醫院提供
外科醫師呂文哲說明女性也會得疝氣，尤其股疝氣女性發生機率比男性還高。圖／東元醫院提供

新竹一名32歲女子2個多月前發現自己的右側鼠蹊部有腫塊鼓起，卻直到出現痛感才嚇得馬上就醫檢查，沒想到一檢查差點嚇壞她，醫師診斷她是得了疝氣，立即安排手術才復原；東元醫院外科醫師呂文哲表示，其實女性也會發生腹股溝疝氣，只是男性機率是女性的8倍。

呂文哲醫師說明，鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣及股疝氣2種，前者發生在腹股溝韌帶的上方，後者發生在腹股溝韌帶的下方，其中腹股溝疝氣男性發生機率為女性的8倍，股疝氣卻相反為女性較常發生，因此不得不注意。

不過他表示，這起個案中是較為罕見的腹股溝疝氣，為了進行修補而採創口小的腹腔鏡手術，在肚臍下開個小洞，這樣術後不僅復原得快，還因為傷口小用防水敷料蓋著就可以直接洗澡，術後生活比較方便。

但醫師也強調，並不是每個罹患疝氣的女性患者都能適用這種手術治療，例如曾做過子宮切除、剖腹產或是下腹部剖腹手術者，就不宜採取這樣的手術，因此術前最好與醫師清楚溝通、告知手術史，才能避免不必要的額外風險。

手術 醫師

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