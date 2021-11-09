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壯男不舉竟往陰莖灌蠟油 腫如熱狗恐截命根子

中央社 / 台北9日電

30多歲男子為了解決不舉問題，竟聽信偏方陰莖灌蠟油，導致陰莖嚴重發炎、腫如大熱狗，嚴重恐須切除。醫師提醒，勃起功能障礙原因很多，務必就醫治療，切勿聽信偏方。

根據台灣男性學醫學會統計，台灣40歲以上中壯年男性約有4成遇到勃起硬度不足問題，50歲以上每2人就有一人，甚至出現年輕化趨勢。

台灣男性學醫學會今天舉辦「1111夠硬日」衛教記者會，提醒男性正視勃起功能障礙問題。

台灣男性學醫學會理事長、林口長庚男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，勃起功能障礙之所以出現年輕化趨勢，可能和現代人普遍生活作息不正常、飲食習慣西化、比較早出現慢性病等因素有關；門診觀察發現，每月平均有2到3名患者因勃起功能障礙，才意外發現罹患糖尿病。

然而，多數男性發現自己有勃起功能障礙時，第一時間大多羞於就醫，反而尋遍各種偏方，得不償失。

衛生福利部雙和醫院泌尿科主任吳佳璋說，近年曾遇到一名30多歲外籍男子飽受勃起功能障礙困擾，竟聽信偏方，將蠟燭熔化後的蠟油注入陰莖，導致陰莖嚴重發炎、紅腫。

吳佳璋說，男子就醫時，陰莖已腫成原本的1.5倍大，看起來就像支大熱狗，但因沒有其他方法能取出蠟油，只能給予消炎止痛藥治療，若組織壞死恐怕需要切除陰莖，避免因細菌感染引起敗血症。

輔大醫院泌尿科主任戴槐青解釋，勃起功能障礙原因主要分為3大類，一種是因糖尿病、荷爾蒙、血管等因素導致的「器質型」，其次為工作壓力、生活焦慮引起等的「心因型」，另外也有部分是兩者相互影響的「混合型」。

戴槐青提醒，現代民眾工作壓力大，晚上回到家又常熬夜追劇、打遊戲，都會打亂作息、影響荷爾蒙，進而導致勃起功能障礙。

陳煜也強調，許多研究顯示，性滿意度與工作、人際關係、幸福感、健康等面向都有顯著正向關係，每週擁有一次滿意的性愛，比起收入更能帶來幸福感；另有研究指出，性滿意度高可降低老年時期被診斷為失智症的機率。

陳煜提醒，良好的勃起硬度是提高性滿意度重點之一，民眾若發現硬度不足或有勃起功能障礙，可透過改善生活習慣並配合口服藥物治療，約7到8成可有效改善，增進整體生活品質與自信。

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