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長輩戴罩仍「足不出戶」 失智者近5成嚴重退化

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
國民健康署今舉辦「奇憶旅程 伴你啟程」成果發表暨記者會。記者許政榆／攝影
國民健康署今舉辦「奇憶旅程 伴你啟程」成果發表暨記者會。記者許政榆／攝影

根據衛福部統計至今年6月，失智症就醫人數約27.9萬人，近5年來每年以1.5至2萬人幅度增加。新冠疫情衝擊下，不少輕微失智症患者，因減少實體活動，認知功能、語言能力皆下降，即便政府近期陸續「解封」部分場所，仍有大半長輩不願出門，醫師呼籲，政府除了宣導防疫，應也要呼籲國民健康，避免長輩「怕染疫」到足不出戶。

北市聯合醫院失智症中心主任劉建良指出，受疫情影響，長輩減少外出、無法參與社區活動等，近期陸續回診，明顯觀察到活動力下降、進食量減少，甚至認知功能退化、社交技巧下降、語言能力退步等，不僅是失智者，連一般長輩都明顯退化，對任何事情主動性、積極度也減少，雖功能退化可部分恢復，但惡化已是普遍問題，相當嚴重。

劉建良觀察，近期各場所陸續解封，年輕一輩戴口罩如常外出，但長輩卻非常「怕染疫」，就算是空曠、四周無人的公園等，長輩一樣不敢去，因為長輩須花很多時間「重拾對環境的信心」。他呼籲，中央做防疫宣導，應同時宣導國民健康，讓疫情與生活維持平衡。

劉建良也建議失智症家屬，若長輩狀況允許，盡量施打疫苗，外出也都要戴口罩，戶外場所有陽光、維持通風戴口罩即可，室內場所除了口罩可加上眼罩、面罩，以及隨身攜帶酒精消毒，就能達到很好防護力。另外也呼籲，不同季節應調整長輩外出時間，秋冬建議中午至下午3點前外出，天氣較溫暖也避免著涼；夏季則建議早上10點前或下午4點後出門。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，目前推估台灣有超過30萬失智人口，未來20年中，每一年平均增加1.8萬人，但照顧人力會減少，等於沒人照顧的失智人口會越多，應加速預防失智、讓社會大眾了解失智症，建構失智友善社會。天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑表示，因應失智人口增加，基金會也致力推動從生活型態預防，包括運動、飲食、睡眠等面向，從年輕開始預防失智症不嫌早。

失智友善教師麥建凱表示，今年5月至11月已於桃園推動34場失智友善計畫活動，共計23個組織、322位參與者等，結合鄰里、當地信仰中心等培訓社區種子，也到國中小進行代間教育、在地農場融入客家文化、以及郵局市場等失智者容易有金錢問題的場域，積極助在地社區認識失智症。

國健署自2018年起於22縣市推動「失智友善社區」，至今年全國已有60處失智友善社區，今年10月起辦理「奇憶旅程，伴你啟程！」系列性活動及11月舉辦北、中、南區巡迴展，帶民眾認識失智症是一段旅程，不是終點，用愛伴隨失智者憶起啟程。11月份舉辦3場巡迴展覽，北區包括台灣博物館南門館小白宮、台北國際藝術村游藝廳，以及中區南投妖怪村、南區雲林記憶庫等，詳情請洽國健署臉書粉絲專頁。

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