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新北今早13.8度！各地現入冬以來最低溫 明後兩天輻射冷卻效應恐更冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據氣象局觀測，今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，其中新北市富貴角僅13.8度，其次是台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度，台北測站也只有16.6度。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
根據氣象局觀測，今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，其中新北市富貴角僅13.8度，其次是台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度，台北測站也只有16.6度。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

受到冷空氣影響，今早最低溫出現在新北石門區富貴角，僅13.8度。氣象局表示，這波冷空氣預計將影響到12日，明後兩天水氣逐漸減少，尤其是周四水氣很少，但清晨要注意輻射冷卻效應，預估中部以北、東北部清晨最低溫會來到13至16度，至於中台灣、南台灣則可見到陽光，白天溫度24至28度，不過清晨日夜溫差大，早出晚歸的民眾還是要多加件衣服。

根據氣象局觀測，今天各平地測站都出現入冬以來最低溫，其中新北市富貴角僅13.8度，其次是台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度，台北測站也只有16.6度。

氣象局表示，今天白天清晨溫度約15、16度，預估明後兩天氣溫更低，北部、東半部整天都會偏涼，甚至偏冷；由於水氣減少，降雨範圍也變小，僅基隆北海岸、大台北山區有機會降雨，其他都是多雲，甚至有陽光的天氣。

氣象局也提到，受到東北風影響，今天的風仍然比較大，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門等地，有８到９級強陣風，鄰近海域也有較大風浪。今日白天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪，明日基隆北海岸及東北部地區也有長浪發生的機率。

至於降雪機率的部分，氣象局表示，僅管明後兩天氣溫較低，但沒有水氣配合，僅海拔3千公尺以上高山，有可能出現小範圍的結霜、霧淞等現象，但降雪機率不高，不推薦也不建議上山賞雪。

氣象局表示，這波冷空氣將影響到12日，13日之後，氣溫就會緩慢回升，台北氣溫約回升到18、19度，14、15日則又再高一點，會來到22、23度左右，再加上水氣增多，整體來講，西半部天氣穩定，東半部因水氣增加、雲量增多，有機會短暫降雨。

氣象局提醒，周四輻射冷卻效應明顯，台北測站有機會低於14度，不排除會達到大陸冷氣團等級，不過還要再觀察。

根據氣象局觀測，今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，其中新北市富貴角僅13.8度，其次是台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度，台北測站也只有16.6度。圖／氣象局提供
根據氣象局觀測，今天各平地測站都出現入秋以來最低溫，其中新北市富貴角僅13.8度，其次是台中市大甲14.0度、新北市五股14.0度，台北測站也只有16.6度。圖／氣象局提供

氣象局

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