打開台北串聯雙北90個私密空間 11日報名截止

第二屆「打開台北」將在27、28日登場，主辦單位精選台北101「SkyPark」、晶華酒店總統套房、新北市消防局搜救犬隊等雙北90個空間，即日起開放報名至11日、12日公布抽籤結果。

「Open House」創立於1992年的英國倫敦，推廣以建築探索城市的體驗行動，全球至今已有紐約、墨爾本、米蘭、維也納、耶路撒冷等50個城市串聯響應。台北在去年首次獲得授權，邀集73個場域舉辦首屆「打開台北」。

第二屆打開台北獲得新北市政府加入，讓活動空間數成長為90個，包含新北市消防局搜救犬隊、銀髮服務新創活力中心、社會創新實驗中心等公共建設場域，還有新富町文化市場、台北記憶倉庫、樂活共生實驗基地、李臨秋故居等歷史空間。

此外，主辦單位有鑑於全球暖化引發常態性極端氣象，連帶造成嚴重環境災害，精選15個符合環境永續設計概念的空間，例如明倫社會住宅、雲門劇場、瓶蓋工廠台北製造所、八里垃圾焚化廠以及平時僅供台北101租戶專用的「Sky Park」。

不僅如此，去年最熱門的國家兩廳院和晶華酒店總統套房將再度開啟。兩廳院此次以國家音樂廳為主要導覽場域，並邀請2015年比利時伊麗莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝小提琴家魏靖儀蒞臨現場解說、演出；晶華酒店則會由資深私人管家分享為好萊塢名人及政商名流服務的精采故事。

主辦單位表示，今年活動為配合防疫規定，部分空間將採取預約報名抽籤制，即日起至11日晚間23時59分開放上網登記，12日中午12時公布抽籤結果，13日發出電子票券；若防疫規範鬆綁，將逐步開放現場排隊名額。

打開台北創辦人徐千捷4日透過新聞稿表示，去年打開台北的活動盛況，反映出大眾十分關注台北都市的建成環境，也願意投身參與其中，成為形塑城市空間的推手。今年希望從日常生活的角度切入，為城市的循環永續與未來發聲，並期待其他城市可以一起發光發熱，為城市美學的推動盡一分力。