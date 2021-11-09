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不菸酒無家族史 42歲男低劑量肺部電腦斷層檢出肺腺癌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一名男子不菸不酒、無家族史罹肺腺癌 ，醫院為他安排「低劑量肺部電腦斷層檢查」(LDCT)查出肺腺癌。圖／衛福部豐原醫院提供（圖中男子非當事人）
一名男子不菸不酒、無家族史罹肺腺癌 ，醫院為他安排「低劑量肺部電腦斷層檢查」(LDCT)查出肺腺癌。圖／衛福部豐原醫院提供（圖中男子非當事人）

42歲邱姓男子不菸不酒，但有20年癌症病史，他每3個月定期回醫院抽血檢查，某天開車時偶然聽到廣播節目分享「低劑量肺部電腦斷層檢查」(LDCT)的檢查經驗，意識到自身已多年未安排胸腔檢查，今年到衛福部豐原醫院接受「低劑量電腦斷層檢查」，竟見左上肺0.6公分病灶，經手術後證實為肺腺癌第一期，現仍持續追蹤治療中。

豐原醫院胸腔內科醫師葉政男表示，據衛福部統計109年國人因癌症死亡有5萬多人，其中55歲以上占8成。肺癌已多年蟬聯癌症死因第一位，近年發現無吸菸史之肺癌患者比例明顯增加，顯示肺癌已成我國嚴重的健康議題。

肺癌病人初期有7成沒有症狀，一旦有症狀就醫的病人，逾6成已是晚期，透過「低劑量肺部電腦斷層檢查」可查出異常處，還能發現細微病灶，及一般不易察覺的部位，有效找出肺癌早期徵兆，因此目前肺癌篩檢工具中，僅「低劑量電腦斷層檢查」能及早發現、及時治療，並降低2成死亡率。

葉政男建議，肺癌應篩檢族群為55至74歲重度吸菸者（抽菸量超過每年30包、目前仍有抽菸習慣或戒菸時間未達15年的民眾）、特殊職業接觸者 ，如廚師或頻繁接觸氡、石綿之職業等、長期處於抽風設備不良環境、有肺癌家族史的民眾，或對肺癌有疑慮者，每年都應進行一次「低劑量電腦斷層檢查」。

肺癌 癌症 抽菸

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