快訊

滅音式嘲諷：習近平祝「中國記者節快樂」？

住花蓮出差花蓮！基層不滿主管領5萬出差費 台鐵：符合規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住花蓮出差花蓮！ 基層不滿主管半年領5萬出差費 台鐵回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

有媒體接獲爆料指出，台鐵東區協調中心主管，半年出差天數高達100多天，等於九成上班日都在出差，且他家就住花蓮還出差花蓮，竟能領近5萬元差旅費，反觀基層出差卻難申請。

對此，台鐵局表示，為加強部門橫向聯繫，有效整合設備維修與營運需求，提升運務、工務、機務、電務、資產開發及附業營運等部門協同作業效率及效能，即時掌握及因應事件處理狀況，設立橫向聯繫各區（北、中、南、東）「協調中心」，統籌該轄區內各單位營運安全整合、例行性營運、維護後勤及行政支援等功能工作權責及介面協調事項。

台鐵說，均會指派局該部資深高層主管（副總工程司或專門委員）擔任中心主任，且規定應進駐地區執行督導業務，屬因公奉派出差性質，支領差費爰無疑義，另各該主任於進駐執行業務期間得不受「台鐵局員工國內出差及旅費報支注意事項」第4點第2款每月出差不得超過10天限制，前亦經專簽核定，支領合於規定。

台鐵說，復查四個區域協調中心，又以東區協調中心轄管範疇最廣，從暖暖至古莊轄區路線總長409.5公里，且自成立迄11月1日止，包含協同工作橫向協調作業、在建工程及保安裝置巡檢作業、配合事故（事件）調查作業、會同鐵道局工程查核作業、防疫措施及其他辦理事項等，高達774件，為各區之冠，業務量實不輕鬆。

台鐵局說，已建立地區協調中心的評核制度，將詳查各協調中心業務推動情形，加強對主管及人員之考核，以確保中心運作績效。

台鐵 旅費

延伸閱讀

免費入住！生日與「花蓮福容飯店」一致獨享好康，12月壽星還有0元升等海景房

路跑／2021太魯閣峽谷馬拉松9日起報名 須已打1劑疫苗

花蓮高中生抽電子煙5年間暴增3倍 縣府研擬自治條例

名人堂講座周俊三妙語如珠堂下喝采 花蓮東華大學聽眾沈浸於台灣籃球史之中

相關新聞

住花蓮出差花蓮！ 基層不滿主管半年領5萬出差費 台鐵回應了

有媒體接獲爆料指出，台鐵東區協調中心主管，半年出差天數高達100多天，等於九成上班日都在出差，且他家就住花蓮還出差花蓮，...

丟冰箱不是萬用解 「起司粉、蜂蜜、料理酒」怎麼保存才對

廚房會用到的食材和調味料種類琳瑯滿目，很少人能完全百分之百掌握每樣東西到底該放哪，甚至全放冰箱也未必合適。日本網站「サンキュ」最近就分享一篇文章，教導「起司粉」、「蜂蜜」和「料理酒」這三種容易放錯地方的材料，應該如何正確保存。

今轉乾冷最低溫下探12度 下周一鋒面到又變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天下午已出現第一波冷空氣的平地最低氣溫，並創下...

醫師目擊友打完BNT一行為「真的是玩命」 籲注意2大警訊

台灣截至7日為止，BNT疫苗一共接種了556.8萬劑。目前AZ、BNT疫苗已開放所有所有年齡層施打，並可免預約「隨到隨打」。然而有醫師分享，朋友打完BNT疫苗後休息沒幾天就騎車上武嶺，平時體力很好卻罕見中途棄賽，心跳更是一路飆高，讓他搖頭直呼「真的是玩命行為」。

最美區間車漏水 空調作怪

有「史上最美區間車」之稱的台鐵EMU900型區間車，今年四月才陸續投入營運，但昨上午一一四二車次車廂內竟大漏水，乘客一片...

傍晚平地最低溫「新北富貴角12.7度」 最冷時間點曝光

氣象局今天說，東北季風增強，截至傍晚平地最低溫為新北富貴角攝氏12.7度；預估最冷時間點在10日晚間至11日清晨，冷空氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。