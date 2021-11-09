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醫師目擊友打完BNT一行為「真的是玩命」 籲注意2大警訊

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為醫護人員為BNT疫苗進行稀釋。報系資料照／記者許正宏攝影
圖為醫護人員為BNT疫苗進行稀釋。報系資料照／記者許正宏攝影

台灣截至7日為止，BNT疫苗一共接種了556.8萬劑。目前AZ、BNT疫苗已開放所有所有年齡層施打，並可免預約「隨到隨打」。然而有醫師分享，朋友打完BNT疫苗後休息沒幾天就騎車上武嶺，平時體力很好卻罕見中途棄賽，心跳更是一路飆高，讓他搖頭直呼「真的是玩命行為」。

FB粉絲專頁「堡醫師的痠痛堡健室」發文提醒，有天和朋友相約騎車到武嶺，對方在出發前就已經覺得心臟不舒服，「休息時心跳就110，正常是50到60」。而開始騎車後心跳更是從平時的120飆到最高170，忍著不舒服撐到大禹嶺，最後忍痛棄賽。醫師想不透「平常電我電的不要不要的」卻中途棄賽，一問才知道似乎與打了BNT疫苗卻沒充分休息有關。

朋友在周四打了疫苗，休息沒幾天就在周日一早劇烈運動，平地時已經出現不舒服感了，卻還是死撐硬撐好大一段，差點就要「失去他一個騎車的好朋友」。醫師提醒，打BNT容易有心臟不適的症狀，若是打完出現「心跳加速、胸口悶」，可能是心肌炎，務必多休息、多喝水，保持睡眠充足，休息兩周比較安全，並再次叮嚀「千萬不要一時衝動跑去運動」。

根據衛福部疾管局COVID-19疫苗接種後不良事件通報，截至7日為止，疑似BNT疫苗接種後「嚴重不良事件」共有752件，其中含18例死亡、3例疑似嚴重過敏反應。

BNT 醫師 新冠疫苗

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