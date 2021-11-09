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舌癌患者術後突發性心臟猝死 6小時內急救3次終救回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏為患者進行檢查，術後3個月狀況穩定。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏為患者進行檢查，術後3個月狀況穩定。圖／光田醫院提供

51歲罹患舌癌的莊姓男子日前在接受舌腫瘤及頸部淋巴切除手術結束後不久，突發致命性心律不整，光田綜合醫院醫療團隊為患者進行心肺復甦術（CPR）急救，穩住生命跡象，沒想到6小時內又發生兩次心律不整，醫護團隊聯手搶救，3次都在鬼門關邊緣救回，一度被認為「救回來也可能是植物人」，卻奇蹟似的沒有任何腦損傷。

患者住院3個月後，他已可從躺在病床上到坐輪椅，復健後正常行走狀況穩定，他和家人都感謝醫護團隊將他的命救回來，光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部鼻科主任沈炳宏表示，當時為患者進行舌腫瘤及頸部淋巴切除手術過程順利，沒想到在術後沒多久，突發致命性心律不整，手術與麻醉科醫療團隊第一時間執行CPR搶救，並持續給患者急救藥品及升壓劑，保持心臟的功能，10分鐘恢復心跳。

隨後將患者送到內科加護病房觀察，又發生兩次心律不整，第一次急救 20分鐘後恢復心跳，第二次急救持續超過50分鐘，心律卻沒有任何起色。光田綜合醫院心臟內科黃世忠主任擔任急救小組指揮官，他說過程很難熬，將近10位的心臟內科、耳鼻喉科、加護病房醫護團隊聯手施行高級心臟救命術（ACLS），好幾度認為已經不樂觀，向家屬表明做好心理準備，就算救回來也可能是植物人，但發現患者求生意志堅強，家屬也不願放棄，醫療團隊秉著救人天職全力搶救，在急救60分鐘後，患者才漸漸有生命跡象，心律恢復穩定，家屬與醫護人員都備感振奮。

經由心臟外科醫師蘇銓男為患者裝上葉克膜，讓血壓維持穩定，2天後患者恢復意識且神智清醒，4天後脫離葉克膜轉一般病房，一周後出院。黃世忠主任說，進行心導管檢查後，發現原因竟是「心臟冠狀動脈痙攣」誘發第二型心肌梗塞與致命性心律不整，不易察覺且難以診斷，當發生時如沒及時搶救恐威脅生命。

內科加護病房吳明峰主任說，一般患者在CPR 30分鐘救回來高機率因缺氧成為植物人，但團隊的積極搶救，讓患者奇蹟似的沒有任何腦損傷；內科加護病房護理長楊雅筑、護理師李思誼說，急救狀況好幾度危急不樂觀，如今看到病人復原那麼好，而且沒留下任何後遺症，覺得非常欣慰。

莊男感謝醫護團隊沒有放棄，他回想當時，急救過程中，躺在病床上隱約聽到家人與護理師的聲聲呼喚加油，告訴自己一定要勇敢堅強活下去，他現在回診追蹤檢查狀況穩定，他知道自己有三高、家族性心臟病史，但卻一直忽略沒有進一步的檢查治療，他認為沒有比健康更重要的事，因此暫時辭掉水泥工的工作好好休養，享受生活。

患者6小時內經歷3次致命性心律不整，狀況幾度不樂觀，光田綜合醫療團隊不放棄搶救。圖／光田醫院提供
患者6小時內經歷3次致命性心律不整，狀況幾度不樂觀，光田綜合醫療團隊不放棄搶救。圖／光田醫院提供

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