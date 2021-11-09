嘉義版「忘憂森林」太保魚寮的幻想露天音樂會周末登場

國立台灣交響樂團去年11月7日，首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，造成轟動，周末第2年再辦音樂會，攜手「三金歌王」殷正洋演出，未演先轟動，限額免費觀賞券被索取一空。

魚寮遺址是嘉縣最重要的史前遺址，在縣府和道將圳文化學會等單位、當地里民鐘柏州等人打拚15年之後，魚寮遺址的落雨松和清澈的湖泊已成為打卡熱點，道將圳協會理事長楊清樑等人奔走，促成台灣交響樂團在遺址辦森林音樂會。

當地配合水環境，栽植成排落羽松，加上清澈湖泊，營造成為「嘉義版忘憂森林」，去年600多名觀眾陶醉在美妙樂音，音樂會最高潮在演奏尾聲，由一對定居水上鄉蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群，划自製蘭嶼拼板舟，沿溪林間流划向表演舞台下的河道，象徵魚寮遺址是台灣南島語系發源地，有深厚南島文化底蘊，觀眾驚呼連連。

周末第2年音樂會，從上午8點起活動一整天，有水環境成果發表、研討交流、森林午宴等，音樂會下午2點開始，台灣交響樂團由指揮劉玄詠帶領，攜手殷正洋演出，去年音樂會沒有票無法進場的遊客，在路商水岸邊聆賞。