今轉乾冷最低溫下探12度 下周一鋒面到又變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天下午已出現第一波冷空氣的平地最低氣溫，並創下入秋以來紀錄，依序為新北石門區12.7度，新北瑞芳區13.3度，基隆七堵區13.6度。

吳德榮表示，今晨截至4：57各地區的平地最低氣溫，北部(新北石門區)14.0度，中部(台中大甲區)14.7度，南部(台南關廟區)17.0度，東部(宜蘭三星鄉)14.9度。

吳德榮提到，今晨4時30分紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有逐漸消散的中層雲系，東海、北部海面佈滿強冷空氣流經洋面產生的「雲街」。4時30分雷達回波合成圖顯示，台灣上空的中層雲系及東部海面隱藏於其下的「雲街」，回波皆很微弱。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率；受冷空氣影響，北台白天偶有陽光不覺得冷，中南部白天仍舒適徵熱，但各地夜晚偏冷，要注意保暖。各地區氣溫：北部14至21度，中部14至27度；南部16至30度，東部15至28度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明天、周四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，將再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖；台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，是否會符合首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局≦14度)定義？需持續觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五(12日)白天起至下周(14)日，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多。西半部仍晴朗穩定，大台北雲量略增，東半部有局部短暫雨；白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。下周一(15日)白天轉東南風，西晴東偶雨，氣溫大幅回升；下周一晚鋒面抵達、天氣轉變，北部、東半部有局部短暫雨，北台氣溫略降。