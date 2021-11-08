反菸團體恐淪菸商幫手？反菸38年的董氏基金會嚴正聲明

有媒體報導反菸團體恐淪為菸商幫手，董氏基金會嚴正澄清，董氏對抗紙菸已卅八年，立場從未改變，如今新型菸品以似是而非的包裝手法戕害民眾健康，董氏更推動電子菸與加熱菸雙禁，強方對抗菸商，外界抹黑為混淆視聽，絕非事實。

董氏基金會表示聲明重點如下：

1.所有加熱菸都是菸草公司推出的新型菸品，我們為了民眾健康，推動雙禁(電子煙、加熱菸)，就是對抗菸商。

2.董氏基金會一步一腳印、義無反顧推動菸害防制38年，這幾年面對菸草公司來勢洶洶的電子煙、加熱菸，並積極拓展國內新型菸品的成癮市場，同時持續對抗菸商的新伎倆。

3.過去多年，衛福部跟反菸團體站在一起力擋電子煙、加熱菸；直到去年10月底，政府才突然大轉彎變成「一禁（電子煙）一開（加熱菸）」。

4.感謝雙北市議會為了民眾、尤其是年輕人的健康，勇於對抗菸商的壓力與扭曲，禁止（雙禁）新興菸品。

5.菸商也媒體置入：「傳統紙菸不好，但董氏基金會不反紙菸，只反新型菸品！」事實上，我們在台灣無懼菸商攻訐，一直義無反顧對抗的就是紙菸。

6.「台灣拒菸聯盟」推動的策略：「反對開放『電子煙、加熱菸』，同時目標也要終結已經合法盛行百餘年的紙菸」，才能避免台灣年輕人淪為新癮害世代及確保國人健康。