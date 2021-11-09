快訊

誤殺攝影師後… 鮑德溫新片再傳意外 燈光師被毒蜘蛛咬恐截肢

變裝的藝術：大衛鮑伊到洛基恐怖秀的怪奇華麗之王

丟冰箱不是萬用解 「起司粉、蜂蜜、料理酒」怎麼保存才對

聯合新聞網 / 綜合報導
蜂蜜在保存時，要避免潮濕的環境。圖片來源／ingimage
蜂蜜在保存時，要避免潮濕的環境。圖片來源／ingimage

廚房會用到的食材和調味料種類琳瑯滿目，很少人能完全百分之百掌握每樣東西到底該放哪，甚至全放冰箱也未必合適。日本網站「サンキュ」最近就分享一篇文章，教導「起司粉」、「蜂蜜」和「料理酒」這三種容易放錯地方的材料，應該如何正確保存。

起司粉

在使用起司粉時，是否經常會碰到結塊、難以使用的狀況呢？其實起司粉是可以常溫保存的，未必需要冷藏。許多廠牌的起司粉，也都有常溫保存的標示。

蜂蜜

蜂蜜其實是個需要避免潮濕的材料，特別是含有糖份的蜂蜜，在濕氣重的地方有可能會逐漸腐敗。因此最好要將蜂蜜放在乾燥的儲藏位置較好。

料理酒（米酒、清酒等等）

雖然一般料理酒都是常溫保存，但其實為了避免風味喪失，用冷藏的方式較為理想。特別市面上其實有部分料理酒，廠商有標示必須冷藏保存的，更要避免放在室溫環境。

另外，如果粉類調味料凝固結塊的時候，其實可以藉由敲打、摩擦瓶底，讓裡頭的粉自然散開，就不需要使用其他工具來攪散了。

蜂蜜 日本

延伸閱讀

他開封30年水果罐頭驚見裡頭變這樣！ 好奇嚐一口：沒味道

日主婦傳授「切蔥前先劃這幾刀」 輕鬆切出完美蔥花

煮出美味火鍋這樣做！牛豬雞肉順序怎麼放 菇類豆腐抓準時機

日媒破解雞蛋迷思：深色蛋黃只是節目效果 沒有比較營養

相關新聞

丟冰箱不是萬用解 「起司粉、蜂蜜、料理酒」怎麼保存才對

廚房會用到的食材和調味料種類琳瑯滿目，很少人能完全百分之百掌握每樣東西到底該放哪，甚至全放冰箱也未必合適。日本網站「サンキュ」最近就分享一篇文章，教導「起司粉」、「蜂蜜」和「料理酒」這三種容易放錯地方的材料，應該如何正確保存。

今轉乾冷最低溫下探12度 下周一鋒面到又變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天下午已出現第一波冷空氣的平地最低氣溫，並創下...

最美區間車漏水 空調作怪

有「史上最美區間車」之稱的台鐵EMU900型區間車，今年四月才陸續投入營運，但昨上午一一四二車次車廂內竟大漏水，乘客一片...

傍晚平地最低溫「新北富貴角12.7度」 最冷時間點曝光

氣象局今天說，東北季風增強，截至傍晚平地最低溫為新北富貴角攝氏12.7度；預估最冷時間點在10日晚間至11日清晨，冷空氣...

嘉義版「忘憂森林」太保魚寮的幻想露天音樂會周末登場

國立台灣交響樂團去年11月7日，首次在嘉義縣史前遺址、太保市魚寮遺址，舉辦「魚寮的幻想」露天音樂會，造成轟動，周末第2年...

綠鬣蜥翻版！外來種入侵 他們用一條橡皮筋打退沙氏變色蜥

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，另一個讓人聞「蜥」色變的，是同為入侵種的沙氏變色蜥，野外族群數量也相當氾濫，花蓮縣政府與農委會花蓮林區管理處近年聯手防治，移除數量從2016年的4000多隻，到今年首度突破5萬隻，高居全台之冠，關鍵在於掌握生物習性。改採夜間移除；而林管處每年培訓志工，靠著一條橡皮筋，只要眼明手快射得準，人人都能成為為民除「蜥」的高手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。