丟冰箱不是萬用解 「起司粉、蜂蜜、料理酒」怎麼保存才對

廚房會用到的食材和調味料種類琳瑯滿目，很少人能完全百分之百掌握每樣東西到底該放哪，甚至全放冰箱也未必合適。日本網站「サンキュ」最近就分享一篇文章，教導「起司粉」、「蜂蜜」和「料理酒」這三種容易放錯地方的材料，應該如何正確保存。

起司粉

在使用起司粉時，是否經常會碰到結塊、難以使用的狀況呢？其實起司粉是可以常溫保存的，未必需要冷藏。許多廠牌的起司粉，也都有常溫保存的標示。

蜂蜜

蜂蜜其實是個需要避免潮濕的材料，特別是含有糖份的蜂蜜，在濕氣重的地方有可能會逐漸腐敗。因此最好要將蜂蜜放在乾燥的儲藏位置較好。

料理酒（米酒、清酒等等）

雖然一般料理酒都是常溫保存，但其實為了避免風味喪失，用冷藏的方式較為理想。特別市面上其實有部分料理酒，廠商有標示必須冷藏保存的，更要避免放在室溫環境。

另外，如果粉類調味料凝固結塊的時候，其實可以藉由敲打、摩擦瓶底，讓裡頭的粉自然散開，就不需要使用其他工具來攪散了。