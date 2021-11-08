失控的不是血糖，是你的飲食：水果、穀類如何簡單算一份醣？

編按：糖尿病友需要控制飲食，很多人以為自己吃得很OK，但血糖還是大飆升，想依照醫囑學習，該如何算出「一份醣」，外食族執行起來很困難嗎？原來有這麼多測量小撇步！

【學會一份醣估算，吃得有滋味】

圖／如何出版社提供

糖阿姨：「在家裡還能用磅秤來測量每餐的食物重量，可是出門吃飯該怎麼辦呢？不太可能把磅秤帶出門量吧？該怎麼辦才好呢？」

我們都知道醣類（碳水化合物）對血糖的影響，也知道每天都應該依照建議的量來均衡攝取六大類、定時定量攝取含醣類食物，但是有沒有更方便的方法或工具來測量食物的含醣分量呢？

如何簡單算醣呢？首先，讓我們來看看以下幾個問題：

• 您知道哪一類食物中含有碳水化合物（醣類）嗎？

• 您知道各類食物一份醣能攝取的分量嗎？

• 您知道如何運用隨手可得的工具，輕鬆算出一份醣嗎？

• 您知道隱藏在食物中容易被我們忽略而影響血糖的醣在哪裡嗎？

其實想要測量醣類食物，真的沒有想像中那麼麻煩。

我們生活周遭有許多常見、容易取得的工具，都可以用來測量喔！以下就跟大家介紹好用的測量工具有哪些，以及常見的一份醣類食物分量大概是多少，一起看下去吧！

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【醣類代換，吃出多樣化食物】

「一份醣」是為了讓醣類簡單計算的單位。

食物中含有 15 公克碳水化合物，即為一份醣，例如白飯重量 40 公克，就含有 15 公克碳水化合物，等於是一份醣的分量。

一個定量單位的目的，在於讓糖友可以和其他含有等量 15 公克碳水化合物的食物做代換。

比如：「一份醣」＝15 公克碳水化合物＝1 份全穀雜糧類，約 40 公克白飯，用碗盛裝約 1/4 碗，如果不想吃飯就可以換成 1/2 碗麵條（碗為 240c.c. 的標準碗）。

醣類之間互相代換，不僅可以增加食物豐富度以及彈性，也能更均衡喔！

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【全榖雜糧類的一份醣】

在日常生活中，可以使用標準碗跟塑膠湯匙來做簡單的測量。這樣外出時即便不帶秤，我們也可以掌握自己吃下的醣量！

【水果類的一份醣】

以女性來說，一個拳頭大小的蘋果或柳丁，以及女性手抓一把量的水果（葡萄、荔枝）約提供一份醣。

然而每個人的拳頭大小不一樣，如果想要更準確的測量水果類，建議可以用碗裝，或是以棒球的大小作為參考唷！

除此之外，我們還可以有以下方式來計算水果分量：小粒、小顆：像是普通大小的葡萄、龍眼、櫻桃等，約莫 10 粒等於一份，小番茄約莫 20 粒為一份。當然越大粒，能吃的量就會減少。

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顆：像是蘋果、芭樂、梨子等，我們大概可用棒球大小來衡量能吃的量，一顆棒球的大小算一份水果。

切塊：太大的水果，只能切塊食用，那我們就得拿出一般碗，水果切塊後裝一平碗（請勿擠壓），也算一份水果。

其他：其他水分少的水果，像是香蕉或榴槤就不太適合上述方式。如果真的愛吃，那可能就得乖乖秤重囉！

香蕉不含皮約 70 克（約1/2根，或是普通大小，長度約原子筆長）、榴槤 45 克算一份水果。

● 作者介紹：林冠怡（講糖總編輯、資深糖尿病衛教師）、協力編修／吳靜宜營養師、黃珮茹營養師、黃靖琇營養師

備註：本文僅為作者飲食經驗分享，疾病須前往專業醫院門診洽詢

【以上摘文選自《失控的不是血糖，是你的飲食》、作者：林冠怡、圖文：如何出版社提供】