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最冷時間點在周三至周四清晨 周四白天起逐漸回溫

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
入秋以來最強冷空氣來襲，外出民眾穿上厚外套及連帽保暖。記者侯永全／攝影
入秋以來最強冷空氣來襲，外出民眾穿上厚外套及連帽保暖。記者侯永全／攝影

隨著東北季風增強，入秋以來最強冷空氣今天影響北台灣，北部、東北部及基隆北海岸上午降下大雨，下午起氣溫快速下降，晚間北部將下探十六度，中北部空曠地區低溫甚至可能降至十四度，預計最冷的時間點將落在周三至周四清晨，但水氣減少。

今日北部及東北部地區有短暫雨，東部地區會有局部短暫雨，中南部地區及外島為多雲。北部地區氣溫將從上午的二十度到夜晚驟降至十六度左右，相較與昨天北部高溫約有十度左右降幅，其他地區越晚也會越冷，白天高溫約二十七、八度，夜晚低溫將低於二十度，中南部日夜溫差較大。

周四白天起東北季風稍微減弱，僅東部地區有局部短暫雨，其他地區晴到多雲，氣溫約二十度左右，但各地日夜溫差仍大。周五白天高溫回升至二十二度左右，周末將會是舒適宜人的秋高氣爽的好天氣。

北部天氣冷颼颼，外出民眾戴上外套連帽保暖。記者侯永全／攝影
北部天氣冷颼颼，外出民眾戴上外套連帽保暖。記者侯永全／攝影
入秋以來最強冷空氣今天影響北台灣，北部、東北部及基隆北海岸上午降下大雨。記者侯永全／攝影
入秋以來最強冷空氣今天影響北台灣，北部、東北部及基隆北海岸上午降下大雨。記者侯永全／攝影

高溫 低溫 基隆

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