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唐獎得主珍古德20日線上演講 分享60年生態保育經驗

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
唐獎永續發展獎得主、知名靈長類動物學家珍古德（中）。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎永續發展獎得主、知名靈長類動物學家珍古德（中）。圖／唐獎教育基金會提供

第四屆唐獎頒獎典禮11月20日下午2時登場，當天下午5時將舉辦「唐獎第四屆得獎人演講—永續發展場」，由永續發展獎得主、知名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）發表演講主題「希望」，將以淺顯易懂的語言敘述過去60年所做的關鍵性決定與行動，並結合世界60多國努力，才得以促成多項過往或現正推動中的計畫。

唐獎教育基金會表示，該演講內容充滿正向思考、激勵年輕人無窮想像力及決心，適合國、高中生家庭親子共同觀看，有助培養及建立全方位思維的世界觀。

珍古德於演講中將分享她推動生態保育與環境保護工作時，如何正向面對挑戰、轉換心態和尋找解決方法的心路歷程，並將闡述她懷抱希望的三個理由。其中，她提及台灣多起環境保育成果作為案例，肯定台灣再次擁抱自然和生物多樣性的努力。

唐獎教育基金會說，全球因極端氣候所致之自然或人為災害頻傳，包括颱風及洪患、大地震、森林大火、傳染性疾病等，因此唐獎教育基金會期望透過環境及生態保護教育方式，鼓勵青年學子以行動力展現愛護地球的決心，讓唐獎持續推動永續發展理念延續下去。

唐獎 珍古德

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