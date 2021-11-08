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腎衰竭藥「培力普羅鈣錠」生黃斑 食藥署回收350萬顆

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
用於腎衰竭末期的醋酸鈣藥品「培力普羅鈣錠」發現受潮產生黃色斑點情形。圖／食藥署提供
用於腎衰竭末期的醋酸鈣藥品「培力普羅鈣錠」發現受潮產生黃色斑點情形。圖／食藥署提供

用於腎衰竭末期的醋酸鈣藥品「培力普羅鈣錠」發現受潮產生黃色斑點情形，衛福部食藥署啟動回收18批、共350萬顆。食藥署藥品組科長洪國登表示，經查主要是矯味劑容易受潮所致，須於今年11月22日前完成回收作業，並繳交報告書，評估後續是否更換配方。

洪國登表示，「培力普羅鈣錠」主成分為CALCIUM ACETATE，主要用於腎衰竭末期的高磷酸鹽血症，利用鈣和磷酸沈澱的原理，讓磷酸不被人體吸收，降低腎臟負擔。

洪國登表示，該藥品原本是白色圓形藥錠，九月多陸續收到醫院通報，發現藥品有黃色斑點。經廠商調查，發現是用於去除苦味的矯味劑成分，容易吸溼受潮而變黃。

矯味劑受潮並不影響藥效，但仍啟動回收18批（批號：020068、020070、020074、020077、020081、020086、021001、021005、021010、021013、021014、021017、021022、021024、021028、021033、021034、021039），共350萬顆。該藥品健保申報年度使用量約1200萬，市占率約五成。

但洪國登表示，類似的替代藥品很多，沒有缺藥疑慮，民眾切勿自行任意停藥。若對用藥有疑慮者，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

洪國登表示，廠商後續也將更換矯味劑供應廠商，但確切改善方式仍視廠商繳交的報告書而定。食藥署已要求廠商應於11月22日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署 衛福部

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