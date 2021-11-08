衛武營馬戲平台聚焦馬戲．人生 推現場線上複合式平台

衛武營國家藝術文化中心「2021馬戲平台」，即日起至11月28日舉行，今年聚焦「馬戲．人生」，並首度推出現場和線上複合式平台，邀請來自各國馬戲表演者、影像創作者、製作和策展人等，藉由「馬戲馬拉松」現場演出、「馬戲實境秀」線上節目、推廣共學及展覽，分享生活美學行動。

衛武營藝術總監簡文彬表示，雜技大師李棠華2016年過世，衛武營也是從這一年開始舉辦馬戲平台，

馬戲表演型態包羅萬象，可塑性高且富含活力，從質樸到精緻，與衛武營包容多元、勇於創新的態度契合。今年平台主題強調馬戲連結人生故事，來自各地的馬戲藝術家，從自己的生命歷程與生活觀察，分享他們看待生命的觀點與創新實踐的過程。

台灣福爾摩沙馬戲團，近年於衛武營馬戲平台陸續發表《一瞬之光》和《苔痕》後，今年推出年度製作《嘛係人》，11月26日、27日在戲劇院演出。導演陳冠廷醞釀3年，展演出超凡馬戲表演日常，並揉合雜耍、特技舞蹈、大環等項目，透過獨特的馬戲特技，看見馬戲人不同心理狀態與身體思維。

創造焦點則帶來全女性創作的女馬系列《#Since1994》，聚焦馬戲、女性、物件等元素，從女性的衣櫃出發，取材社會對審美觀、身體自主、刻板標籤及道德標準的定義，探討人與人之間的關係，11月27、28日在戲劇院演出。

圓劇團今年新作《手路》，由台灣的圓劇團與法國傑若・湯瑪士劇團聯手共創，11月27日、28日在榕樹廣場呈現階段性創作過程。以陣頭文化為主題，學習傳統技藝的手路、腳步與肢體運動，進而發現慶典祭儀的民俗陣頭動作，如何從傳統勞動與農務中誕生。