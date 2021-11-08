柯文哲以「智商」狠酸莊人祥 精神醫學專家說話了

中央自購59.4萬劑效期僅約1個月的AZ疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋短效期為供貨不穩所致，遭台北市市長柯文哲狠酸「他是智商不到70嗎？」對此，嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏提醒，不宜以單一向度評論人，而且「智商」對學業成就的影響到高中大學後逐漸淡化，教育趨勢重視培養合作能力，畢竟「絢麗的天才是眾人矚目，但是有些事的成就，需要眾人的協力。」

柯文哲出身醫界，特別指出智商70，意有所指。李俊宏表示，70是一個判斷智能水平的臨界點，智能不足通常是因先天腦部功能限制。輕度或邊緣智能水準的孩子，靠著後天的教育、社會扶助、支持性環境，若合併憂鬱焦躁等精神疾病則給予妥善治療，還是可以好好接受教育、發展能力，回歸自我實踐的道路，甚至表現得很好。

李俊宏指出，智商在國小到國中階段，對於學業成就的影響較顯著，但到了高中、大學以後，智能的影響會越來越不明顯，因為成就一件事情需要很多因素，畢竟「絢麗的天才是眾人矚目，但是有些事的成就，需要眾人的協力。」所以現在大學教育也都強調分組討論、希望培養學生合作、跨專長共事的能力。

李俊宏提醒，人的面相除了智商，還有社會適應、情緒處理、人際溝通、協調能力等多面向。如果僅以單一面向就評論一個人，是過度窄化的觀點，無助於討論事情。