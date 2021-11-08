亞洲人為什麼不敢「變臉」 高醫找出原因了

高醫大附設醫院2年前獲衛福部核可進行臉部移植手術，來諮詢的多數是癌症切除顏面需重建者，而非嚴重創傷、燒燙傷等臉部移植適應症患者。高醫為此投入亞洲首篇臉部移植問卷調查，分析發現約8成受訪者對「變臉」後術的免疫及相關併發症風險仍存有疑慮，不過認同臉部移植，可為毀容病患帶來新生機。

高醫大附設醫院外科部主任郭耀仁、高雄市立小港醫院副院長李書欣、高醫整形外科醫師王育婍及新加坡國立中央大學整形外科醫師紗維夏（Savitha amachandran）等人合作進行亞洲臉部移植觀點研究，相關結果今年10月獲刊在國際知名顯微重建「Microsurgery」雜誌。

這項研究針對20至75歲國人進行問卷調查，有效樣本1020份，男女比例各半、均齡約40歲。郭耀仁團隊分析發現，受訪者對臉部移植的相關資訊相當缺乏，逾7成的資訊來源來自媒體報導；有醫療背景者，約5成5的資訊來源是一般醫學期刊。有超過7成5認同臉部移植的主要適應症是是顏面嚴重損傷變形、功能缺損及顏面燒燙傷致變形；部份臉缺損，如口腔、唇頰甚至鼻缺損變形亦可。