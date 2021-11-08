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北市敬老卡15日起嗶卡領儲值金 小額消費上升至1500元

聯合報 / 記者潘才鉉林麗玉／台北即時報導
台北市政府今舉辦「敬老愛心儲值金」記者會。記者潘才鉉／攝影
台北市政府今舉辦「敬老愛心儲值金」記者會。記者潘才鉉／攝影

台北市政府今舉辦「敬老愛心儲值金」記者會，台北市長柯文哲表示，自11月15日起至12月31日止，持敬老卡與愛心卡至四大超商或美廉社嗶卡，即可儲值1500元現金，且無使用期限，另外，悠遊卡單筆消費已從1000元，提高至1500元。不過有里長指出，有的長輩仍習慣在小吃店、市場消費，使用敬老卡機率低，就會抱怨「為什麼不直接發現金」。

社會局表示，自5月下旬因應疫情指揮中心防疫政策，啟動為期3個月的三級警戒，直至8月下旬後才陸續解封，臺北市政府考量，因疫情警戒期間，長輩及身心障礙者於疫情警戒期間，市府並不鼓勵市民出門使用敬老卡及愛心卡內的福利點數，不可抗力因素及市府積極推動市民使用無現金交易，市府推出「敬老愛心儲值金」政策。

柯文哲表示，希望利用這個疫情把台北市往智慧城市再往前邁進，這次在做熊好券的時候，就想說領熊好券用台北通領取、抽籤，但不是每個長者都會用，因此在推動數位化的過程中，還是要提供補償給數位落差的長者。

柯文哲表示，疫情期間民眾不敢出門，敬老卡省下很多錢，經過計算剛好過去幾個月，沒有使用大眾運輸所省下的錢，市府再補貼一些，並選擇以長者最習慣的敬老卡來提供補償。

柯文哲表示，自11月15日起至12月31日止，持敬老卡與愛心卡至四大超商(7-11、全家、萊爾富及OK便利商店)或美廉社嗶卡，即可儲值1500元現金至卡片內，儲值金無使用期限，且悠遊卡單筆消費已從1000元，提高至1500元，方便民眾小額消費。

柯文哲表示，後疫情時代要推動數位轉型，否則鈔票跟銅板還要再噴消毒水，尤其鈔票難消毒。不管是公車、捷運、YouBike都可以使用敬老卡，或是到運動中心活動課程可補貼50元，希望用補貼的方式讓運動產業在台北可以建立，更期望長者有能力的話，下載台北通跟悠遊付，把一卡一通一付串起來，建立E化的生態系統。

柯文哲表示，另外，台北市推出「敬老愛心友善商店」使用敬老卡消費可以得到九五折不等的折扣，這段時間將盡力和店家協調，同時透過大數據分析，瞭解長者喜歡去消費的場所，提供更多優惠。

文山區華興里里長陳峙穎表示，建議市府可以提供名冊，讓里長可以協助宣導，畢竟只有短短一個半月可以領取，許多長輩接受資訊的管道較少，往往收到資訊的時候，已經超過時間限制。另外，此次將補貼金儲值在敬老卡中，有的長輩仍習慣在小吃店、市場消費，就會覺得「為什麼不直接發現金」，但還好沒有使用期限，長輩們慢慢用還是可以用得完。

疫情 愛心 柯文哲

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