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中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
媒體報導有中醫師開立「清冠一號」同時申報健保給付，遭批「吃健保豆腐」。本報資料照片
媒體報導有中醫師開立「清冠一號」同時申報健保給付，遭批「吃健保豆腐」。本報資料照片

媒體報導有中醫診所醫師透露，今年疫情期間透過視訊診療，為新冠肺炎確診者或隔離者開立「清冠一號」這款複方藥，但由於此藥未列於治療指引，不能由公務預算支應，也沒有健保給付，中醫師竟拆分藥方或成分，再以上呼吸道疾病相關代碼申請健保給付，遭批「吃健保豆腐」。健保署今表示，已展開數據分析，若發現異常值或疑似違規，經行政調查和訪查，會針對違規進行查處。

健保署醫務管理組專委韓佩軒表示，健保署五月擴大開放視訊診療門診之後，都有持續監測申報資料，五到八月間，中醫視訊門診累計有5432人次因上呼吸道感染就醫，包括過敏性鼻炎3854人次；另外，因咳嗽就醫也有1160人次。

韓佩軒表示，健保沒有給付「清冠一號」這個複方藥，如果中醫師開了「清冠一號」給病人，卻用其中藥方成分來申報健保，申報與給藥不符，這樣就是違規。如果中醫師其實並未開立「清冠一號」，而是根據病人狀況，參考「清冠一號」成分調配多種藥方並如實申報健保，如此便沒有違規。

韓佩軒表示，因未接獲陳情，所以後續會用大數據分析的方式，看是否有偏差值；如有疑似違規，將近一步做行政調查及訪查，確定違規就會依法查處。

健保 中醫 清冠一號

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