降溫有感！入秋最強冷空氣今南下 北部入夜後下探15度

今天受到入秋最強冷空氣南下影響，全台灣的天氣變化都相當有感。又以北部和東北部又濕又冷最明顯，不僅下雨，溫度還會一路往下降。早上出門時的氣溫，就是今天最溫暖的時候。中南部和東部今天晚上開始也有較明顯的降溫。但天氣仍然穩定，可以見到陽光，東部則是多雲局部短暫陣雨。

天氣風險公司表示，這波冷空氣前緣伴隨著水氣，造成今天清晨中北部和東北部都有陣雨，甚至有局部瞬間較大雨勢，所幸最前緣、發展最旺盛的雲系移動的速度較快，不至於停留太久，中午過後降雨就會趨緩，晚上降雨就會明顯減少，明天水氣減少，逐漸被乾空氣取代。周三及周四除了東部雲量偏多之外，包含北部在內及整個西半部都可以見到陽光。

氣溫方面，北部和東北部，今天早上還有22度，但是白天溫度會一路往下降，預計晚上就會降到16度左右，周二幾乎一整天都只有16到18度，溫度起伏不大，周三和周四因為輻射冷卻的影響，清晨再往下降到只剩下15度，白天則有20度左右，要留意日夜溫差，周五清晨低溫回升到17至18度，白天高溫小幅回升至21至22度。

天氣風險公司表示，中部今天除了沿海風速較大之外，白天還感受不到冷空氣的影響，預計高溫還有26度，不過入夜後溫度開始明顯下降，周二有明顯變冷的感覺，雲量也增加，清晨將降到17至18度，白天高溫也會降到只剩下22至23度。周三清晨溫度再降一度左右，不過雲量減少，白天溫度上升至25至26度，日夜溫差大。

而周四清晨輻射冷卻明顯，低溫將降到只剩下14到15度左右，白天則有26到27度。周五起清晨低溫每天回升一到兩度。南部和中部類似，雖然沒有那麼冷，不過降溫幅度仍然很大，預計今天晚上也會開始降溫，周二降到只剩20至21度，周三及周四輻射冷卻影響，低溫降到17到20度，周五起溫度逐漸回升。

天氣風險公司提醒，東部今晚降溫也會很有感，預計明天清晨低溫將降到17至18度，不過周三、四的輻射冷卻並不明顯，主要是因為迎風面雲量較多的關係，因此一直到周四的清晨低溫都還是維時在17至18度，花蓮白天高溫約21到22度，台東則有23到25度。溫度也會在周五開始逐漸回升。

天氣風險公司說，今天出門時要多帶件冬天的外套，因為傍晚下班下課時，氣溫會和早上出門時差很多，北部則要記得攜帶雨具。中南部另外要注意空氣品質，因為是在東北風影響的尾端，擴散條件較差。此外今天沿海風浪大，應該要避免前往海邊活動。