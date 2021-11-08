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新竹市「好香米」有芋頭香氣 預計12月上市
新竹市政府與新竹市農會共同輔導的稻米產銷班所生產的新竹好物「好香米」吃起來口感獨特，有芋頭香氣，是新竹市最具特色的農特產品。市府產業發展處今天指出。好香米今年因為一期缺水休耕沒生產，正在進行二期稻作，預計12月中旬新米上市。
新竹市稻米產銷班基於生產安全、無毒稻米理念及共同為提高新竹市稻米品質於2016年4月成立，推出的「好香米」品種為益全香米，學名台農71號，米粒短圓飽滿、外觀晶瑩剔透，米飯Q彈有芋頭濃濃香味，即便冷掉了也很好吃。
產發處處長張力可說，今年一期稻作生產的好香米原預計9月上市，因去年降雨量創52年新低，新竹市110年一期稻作全面停灌，受到乾旱缺水影響休耕，所幸6月起雨水充沛、稻田復耕，不過耕作面積2公頃，二期稻作產量約計6千到8千公斤。
產發處指出，好香米預計12月中旬上市，採限量發售，好香米出貨時均為3天內碾製，並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，新鮮的好香米賞味期限只有短短的20天，新鮮的好米就在好香米，歡迎消費者以新台幣支持在地小農產品。
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