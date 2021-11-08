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高鐵今恢復自由座！ 今起限時三天贈1000紅利點數
台灣高鐵今起恢復自由座，每周提供1016班次旅運服務，同步回復自由座與站票。高鐵公司表示，今起開放自由座，各車站、列車乘車秩序良好，營運一切正常。
高鐵公司說，配合今起回復自由座服務及增班至每週1016班次，高鐵公司特別針對TGo會員推出限時三天超值優惠，凡TGo會員於11月8日至10日搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1000點紅利點數，不論車票、商品、旅遊都能使用TGo點數兌換，歡迎旅客把握機會。
高鐵公司表示，回復自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡、一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座；為避免自由座車廂過度擁擠，通勤尖峰車次的自由座車廂數將視需要調整為4至8節，旅客乘車時特別留意。
此外，高鐵公司也將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立。
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