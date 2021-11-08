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國際旅展熱賣加上五倍券終於發威 無薪假下跌五千多人
振興五倍券發威，加上國際旅展帶動住宿餐飲景氣回溫，連續三周微升的無薪假人數與家數，本周終於下跌。勞動部今日發布最新無薪假統計，事業單位共計2884家、24353人實施無薪假，較上週減少332家、5635人。
以類別來說，本期無薪假以住宿餐飲減少2532人最多。勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉指出，本期有五家旅館、每間一百多人停止實施無薪假，應是受惠於振興五倍券上路、旅展住宿券熱賣。業者看到旅展住宿餐飲券熱賣，看好旅遊住宿回溫，未來幾個月隨時準備復工，因此停止實施無薪假。
批發零售業亦減少1094人，王金蓉認為，振興五倍券加上消費力回升，讓業者有信心可停止實施無薪假。
此外，運輸倉儲業亦減少494人。王金蓉透露，其中一家東南亞航空便有300多人停止實施無薪假，應是看好移工開放政策、春節台商返鄉熱潮。還有一間客運少了100多人實施無薪假。
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