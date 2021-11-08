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GLK基因變異致紅斑性狼瘡 國衛院精準檢測估兩年後上路

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院發現酵素蛋白激酶GLK基因變異為SLE的關鍵致病因子。左起高醫教授顏正賢、中國附醫副院長藍忠亮、國衛院副院長司徒惠康、特聘研究員譚澤華、助研究員莊懷佳、中榮免疫風濕科醫師洪維廷。記者楊雅棠／攝影
國衛院發現酵素蛋白激酶GLK基因變異為SLE的關鍵致病因子。左起高醫教授顏正賢、中國附醫副院長藍忠亮、國衛院副院長司徒惠康、特聘研究員譚澤華、助研究員莊懷佳、中榮免疫風濕科醫師洪維廷。記者楊雅棠／攝影

紅斑性狼瘡（SLE）為人體自體免疫性疾病中的一種，因免疫系統異常活化攻擊自身正常細胞，除了會在皮膚發作起紅疹外，也會侵犯全身其他器官，造成關節疼痛、腎病等，但因症狀發現不典型，常常延誤診斷。國衛院與台中榮總、高醫大合作發現，酵素蛋白激酶GLK基因變異為SLE的關鍵致病因子，並已開發GLK基因變異的檢測套組正申請專利中，最快兩年後可於臨床運用。

國衛院免疫醫學研中心助研究員莊懷佳表示，由於紅斑性狼瘡在臨床表現上可能侵犯全身系統，因此患者的症狀表現不典型，有些人出現腎功能不佳、關節疼痛等。診斷上常會檢驗抗核抗體（ANA）是否為陽性，但因為抗體濃度在其病早期可能濃度不高，難以被檢驗到，因此病患常在驗出抗體陽性時，全身器官早已受到嚴重攻擊。

而國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華早於20年前便發現GLK此酵素蛋白激脢，並與團隊於2011發現GLK是自體免疫疾病SLE的治病關鍵，一旦GLK在T淋巴細胞裡過量表現就會誘發發炎細胞激素（IL-17）大量表現，造成自體免疫發炎，且和疾病嚴重程度有高度相關。

但是為何GLK會過量表現？國衛院研究團隊與中榮及高醫合作發現，GLK基因變異是關鍵。

莊懷佳表示，研究團隊蒐集中榮和高醫SLE病患、病患家屬和健康者的檢體共431例，發現高達四成的SLE病患帶有GLK的體細胞性基因變異或遺傳性基因變異，進而造成GLK的mRNA或是蛋白質過度穩定而增量，誘發IL-17A細胞激素產生造成自體免疫疾病。

研究團隊更首度發現原被認為是「假基因」的MKRN4泛素酶可與GLK基因結合，並降解GLK使其減量。但因為GLK基因變異，便不容易被MKRN4結合，進而降解，造成GLK在T淋巴細胞裡過量表現。

由於紅斑性狼瘡平均好發年齡為20至40歲女性，平均需耗時兩年才會診斷出來，而通常家族中有成員得到紅斑性狼瘡，一等親罹病是其他人的10倍。

譚澤華表示，現在知道GLK基因變異是造成SLE的關鍵，若能定期追蹤帶有GLK基因變異的女性家族成員，藉由基因檢測篩檢，便可提早在輕症時即診斷出全身性紅斑狼瘡，以利及早治療。國衛院已開發相關檢測套組，正在申請專利中，預計兩年後可通過審核。

除此之外，國衛院也已開發可精準鎖定GLK的小分子抑制劑，直接從源頭關掉使IL-17A無法產生，目前已完成動物實驗，期待進一步推展臨床試驗。

國衛院免疫醫學研中心助研究員莊懷佳表示，國衛院研究團隊與中榮及高醫合作發現，GLK基因變異是GLK過量表現的關鍵。記者楊雅棠／攝影
國衛院免疫醫學研中心助研究員莊懷佳表示，國衛院研究團隊與中榮及高醫合作發現，GLK基因變異是GLK過量表現的關鍵。記者楊雅棠／攝影
國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華早於20年前便發現GLK酵素蛋白激脢，並與團隊於2011發現GLK是自體免疫疾病SLE的治病關鍵。記者楊雅棠／攝影
國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華早於20年前便發現GLK酵素蛋白激脢，並與團隊於2011發現GLK是自體免疫疾病SLE的治病關鍵。記者楊雅棠／攝影

基因 紅斑性狼瘡 高醫

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