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北市高中生吸食電子菸比例增 醫：恐致尼古丁成癮

中央社 / 台北8日電

北市衛生局今天指出，北市高中生吸食電子菸比率突破4.5%。醫師示警，吸食電子菸恐導致尼古丁成癮，反而成為吸食傳統菸品的入門磚，呼籲民眾及早戒菸

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙今天在視訊記者會上指出，台北市成人吸菸率8.9%、約19萬人，雖然低於全國平均，但人數仍相當多。無論是傳統菸品或新興菸品，都含有致癌危險因子，且對肺部傷害非常大，呼籲及早戒菸、守護健康。

林夢蕙說，依據國民健康署資料顯示，國人十大死因中，有7項屬於與吸菸有關的慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD）；而COPD中，約有9成是由吸菸及暴露在二手菸當中引起。

台安醫院胸腔內科主治醫師吳憲林在會中表示，新興菸品主打幫助戒菸，然而使用反而會導致尼古丁成癮，且會造成COPD的甲醛、乙醛、丙烯醛等有害物質，在電子菸裡面一樣都有。

吳憲林進一步表示，電子菸的使用族群與傳統菸品或加熱菸不同，向來都以青少年為主，且研究發現，吸食電子菸者未來成癮或改吸食傳統菸品的機率較未吸食者大增8到10倍，反而變成抽紙菸的入門磚。

吳憲林說，菸品中的有害物質會破壞呼吸道導致發炎，長期下來將造成呼吸道結構性變化，成為COPD，COPD是不可逆的，病患將如同「溫水煮青蛙」，從運動、爬樓梯、走路到坐著不動都會喘，最後只能裝呼吸器或用氧氣面罩，為了避免這樣的痛苦，乾脆早一點戒菸。

林夢蕙指出，儘管台北市整體菸品使用率有逐年下降的趨勢，但電子菸使用率從104年的0.3%緩升到109年的1.9%，高中生吸食電子菸比率更超過4.5%；為維護市民健康，「台北市新興菸品管理自治條例」已獲議會三讀並準備送行政院核定，將全面禁止輸入、販賣電子菸等類菸品及加熱式菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸 北市 戒菸

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