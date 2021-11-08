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搶國旅商機 超夯台南休閒農業旅遊進軍台北旅展

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台南市觀旅局前進台北旅展鎖定旅行社舉辦團客遊程說明會，搶先入市創造商機，邀請民眾24節氣都能玩台南。圖/主辦單位提供
台南市觀旅局前進台北旅展鎖定旅行社舉辦團客遊程說明會，搶先入市創造商機，邀請民眾24節氣都能玩台南。圖/主辦單位提供

隨著本土疫情趨緩，加上振興五倍券、農遊及國旅券發放，國旅市場也開始進入報復性旅遊熱潮。台南市推動百日休閒農業輔導養成計畫，籌組休農觀光產業生力軍，更攜手休閒農業業者前進台北國際旅展，迎接2022年旅遊產業大爆發。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧說，ITF台北國際旅展是旅遊業年度最大盛會，觀旅局鎖定旅行社舉辦團客遊程說明會，搶先入市創造商機，邀請民眾24節氣都能來台南玩！

包含交通部觀光局副局長林信任、台灣觀光協會秘書長羅瓊雅、行政院農業委員會輔導處休閒產業科長楊欣佳、全國中小企業總會榮譽理事長戴勝通、台灣觀光協會聯合總會理事長余紫菱、台灣休閒農業發展協會理事長徐文良、高雄市會展產業發展協會理事長楊志中等都參與說明會，活動還邀請知名旅遊達人肉魯與休農業者們分享旅遊經歷。

郭貞慧表示，台南是文化底蘊濃厚的古都，除享譽國際的美食外，各區都有特色農特產及獨特景點，觀光資源豐富有層次，為提供國人更多元的遊憩體驗，觀旅局加強推動休閒農業旅遊，讓更多的年輕人回到農村，改變農村風貌，促進產業升級。

她提到，其實觀旅局早在疫情前就積極與行政院農委會合作，推動農業旅遊，規畫產官學界專業師資，結合台南市休閒農業發展協會、左鎮光榮休閒農業區、楠西梅嶺休閒農業區、七股溪南休閒農業區等民間資源，透過現地輔導方式將設備與服務提升，發展農村深度體驗、商品內涵特色化，並透過在地職人深度解說服務，準備迎接八方來客。

郭貞慧指出，因疫情停辦一年的台北國際旅展活動，成為全國甚至海內外旅遊界關注參與焦點，觀旅局領軍舉辦產業說明會，攜手休閒農業業者，推出山、海和牧場三條休閒農業遊程，提供旅行業市場規劃休閒旅遊、親子遊和企業旅遊的絕佳選擇。

「山線」有可以親近可愛動物互動區親子遊首選的「大坑休閒農場」，及認識梅子周邊產品健康生活優選的「梅嶺楊梅吐氣」。「海線」為採用自然生態養殖法的「七股溪南休閒農業區」，及主打搭船遊七股瀉湖的生態導覽並享用炭烤蚵仔的「龍海號生態之旅」。

至於「平原」牧場線，則集結食宿與多項運動休閒設備最適合大型企業舉辦活動的「走馬瀨農場」、及祖傳三代的百年養鴨事業，最佳農事體驗教學的「台南鴨莊休閒農場」、全台最大酪農專區轉型的觀光牧場餐廳「乳牛的家」、看蓮以蓮入食的「九品蓮花生態教育園區」，及總爺糖廠旁的「吉園休閒農場」，柚樹飄香和養生窯烤養生麵包最適合推薦給退休族群。還有強調在地100%溫泉水的「龜丹休閒體驗農園」，更是南台灣泡湯新選擇！

觀旅局強調，現在來台南玩、住宿及消費享優惠抽大獎，搭配台南購物節活動將持續到明年2月，只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，就有機會獲得好車好宅等各項大獎，另外，「2021台南好康券」更提供食、宿、遊、購、行超過600種優惠，詳情請上台南購物節官網及台南好康券官網查詢。

台南是文化底蘊濃厚的古都，除享譽國際的美食外，各區都有極具特色的農特產。圖/主辦單位提供
台南是文化底蘊濃厚的古都，除享譽國際的美食外，各區都有極具特色的農特產。圖/主辦單位提供
台南是文化底蘊濃厚的古都，除享譽國際的美食外，各區都有極具特色的農特產。圖/主辦單位提供
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台南是文化底蘊濃厚的古都，除享譽國際的美食外，各區都有極具特色的農特產。圖/主辦單位提供
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